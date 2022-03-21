Украинские региональные телеканалы теперь будут вещать на спутнике

Для того, чтобы у украинцев был доступ к объективной информации о событиях в стране, региональные каналы теперь будут вещать на спутнике.

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Воплотить инициативу вещателей удалось при содействии ГП «Укркосмос, сообщается на сайте Нацсовета.

Какие каналы уже доступны на спутнике

Уже сейчас доступен сигнал «Рівне 1» (г. Ровно), «Віта ТБ» (г. Винница), «Відікон» (г. Сумы), «TV 7+» (г. Хмельницкий), «7 канал» ( г. Одесса). Телеканал «ЗЕТ» из Запорожья запустится на спутнике в ближайшее время.

Технические характеристики

Спутниковый ретранслятор – AMOS-7

Частота приема – 12341МГц

Символьная скорость – 17900 Ксимв/с

Коррекция ошибок (FEC) – 3/4

Поляризация – горизонтальная

Формат вещания – MPEG-4 DVB/S2

Ранее мы сообщали, что Президент Украины подписал указ о единой трансляции для общенациональных телеканалов и указ о вхождении «Зеонбуд» в состав КРРТ на время войны.