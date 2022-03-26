Глобальная ассоциация операторов связи и производителей оборудования GSMA сообщила об исключении российской компании «Мегафон».

Это интересно: МСЭ поможет Украине в восстановлении сферы электросвязи

Как сообщают российские СМИ, «Мегафон» вступил в GSMA в 1995 году. Теперь же согласно сообщению организации, российский оператор больше не является ее членом.

GSMA – крупнейшее международное объединение операторов и производителей оборудования. Важнейшим направлением деятельности организации является выработка и определение технических стандартов. Например, ассоциация решает какие технологии лягут в основу сетей мобильной связи следующих поколений.

Рекомендуем прочитать: Компания Deutsche Telekom начала сворачивать бизнес в России

В ассоциации состоят более тысячи компаний и организаций со всего мира. Из российских компаний помимо «Мегафона» членами ассоциации являются МТС, «Билайн» и Tele2. Другие российские операторы пока не получали аналогичных уведомлений от GSMA.

«Мы искренне удивлены селективностью решения международной ассоциации, у этого шага нет никаких правовых оснований, мы рассматриваем варианты восстановления нашего статуса», – заявил журналистам представитель «Мегафона».

Также GSMA сообщила, что исключила российского оператора из так называемого «перечня роуминговых партнеров» (Roaming partner listing, RPL).