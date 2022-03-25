Международный союз электросвязи (МСЭ) принял решение о выполнении резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Агрессия против Украины» касаемо помощи и поддержки Украины в восстановлении сферы электросвязи.

Теперь МСЭ сможет принимать реальные меры для восстановления телекоммуникационной инфраструктуры, которая была уничтожена или повреждена в результате войны.

«Это было действительно сложное голосование. Представители оккупантов в МСЭ использовали все возможные средства и процедурные зацепки, чтобы остановить или хотя бы оттянуть принятие решения. Однако все хорошо видят и понимают, кем является россия и какую цель преследуют оккупационные войска в Украине. Благодарю каждого представителя стран-участниц МСЭ, которые поддержали это решение», — сказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

В чем будет заключаться помощь

осуществление мониторинга и предоставление регулярных отчетов о потребностях Украины в сфере телекоммуникаций, подготовка предложений по эффективной технической помощи;

оценка влияния войны в Украине на программы и деятельность МСЭ в регионе и предоставление отчета об этом;

обеспечение надлежащей мобилизации финансовых и человеческих ресурсов, в том числе за счет внутреннего бюджета и Фонда развития информационно-коммуникационных технологий, для реализации предложенных мер.

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