Немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom свернет бизнес по разработке программного обеспечения в России, после чего полностью прекратит работу в стране.

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Компания начала сворачивать свой бизнес в РФ еще 24 февраля, в день полномасштабного военного вторжения страны в Украину.

«У нас есть команда разработчиков, которая в основном базируется в Санкт-Петербурге, и предоставляет услуги клиентам за пределами РФ. В последние недели мы предложили нашим сотрудникам возможность работы за пределами РФ, многие из них воспользовались этой возможностью и покинули страну», – сообщили в компании.

Журналисты российских СМИ сообщают, что у Deutsche Telekom в России расположено подразделение Deutsche Telekom IT Solutions со штатом более 2000 человек.

Подразделение занимается разработкой программного обеспечения для крупных западных заказчиков в секторах телекоммуникаций, авто и индустрии, а также является центром экспертизы в области Java-разработки и тестирования ПО.

Сотрудники российского центра разработки работали в офисах в Петербурге, Воронеже и Москве.

Источник: biz.censor.net