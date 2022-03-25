25 марта Александр Лукашенко провел совещание по работе государственных СМИ и дал задание «обсудить» блокировку YouTube и иностранных социальных сетей, пишет Радыё Свабода – Беларусь.

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На собрании по вопросам деятельности белорусских государственных СМИ Лукашенко озвучил некоторые задачи, которые они должны реализовать в «глобальной информационной войне».

«Как бы это ни было сложно, вы должны не только удерживать внимание аудитории, просвещать, объяснять, поддерживать, но и думать о собственном развитии», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что информационная война не может быть проиграна. Одним из направлений работы может стать и блокировка иностранных сетей. По словам самопровозглашенного президента Беларуси, это уже сделано в России, возможно, то же самое следует сделать в РБ или закрыть интернет китайским «золотым щитом».