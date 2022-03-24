Минцифры РФ предлагает взимать с иностранных интернет-сервисов плату за трафик в качестве одной из мер поддержки российских операторов связи.

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Речь, в первую очередь, идет о сервисах Google, включая YouTube и поисковой сервис, а также о мессенджере WhatsApp. Сейчас власти обсуждают принятие соответствующего закона.

Привлечение зарубежных интернет-компаний к финансированию российской инфраструктуры связи ранее неоднократно предлагали в Ростелекоме. Так, иностранные IT-компании хотели обязать платить 1,2% от годового оборота в фонд универсального обслуживания, куда каждый оператор ежегодно отчисляет процент от оборотных средств.

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В то же время эксперты на рынке полагают, что на фоне ухода многих иностранных IT-гигантов с российского рынка проект потерял свою актуальность. Свою работу в РФ из-за вторжения в Украину приостановили Netflix, Microsoft, Amazon, Apple и ряд других компаний. По мнению главы Института исследований интернета Карена Казаряна введение дополнительных платежей приведет лишь к тому, что российские граждане лишатся и тех сервисов, которые пока остаются на рынке.

Источник: Кабельщик