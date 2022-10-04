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Руководителем Международного союза электросвязи впервые стала женщина… И она – американка

Новости

Страны-члены Международного союза электросвязи (МСЭ, или по-английски ITU) избрали Дорин Богдан-Мартин новым генеральным секретарем организации.

1 января 2023 года Дорин Богдан-Мартин заменит в должности руководителя агентства ООН по телекоммуникациям и ИКТ китайца Хоулиня Чжао, став первой женщиной генеральным секретарем ITU. Также она является вторым представителем Соединенных Штатов, занимающим эту должность с момента основания организации в 1865 году.

Гражданство нового главы ITU всегда привлекает внимание. Но на этот раз, пожалуй, даже больше, чем это обычно бывает, поскольку соперником Богдан-Мартин на выборах был россиянин. Богдан-Мартин является инсайдером ITU, проработав там 28 лет. В последнее время она занимала должность директора Бюро развития телекоммуникаций при агентстве. Рашид Исмаилов же является выходцем из компании «ВымпелКом» и в своем резюме указывает работу в Министерстве связи России.

Выборы главы ITU вызвали волну бурных дискуссий в средствах массовой информации о борьбе между США и Россией по поводу будущего интернета. Причем Соединенные Штаты видели на стороне открытости и свободы. А упоминание о России вызывало бормотание касательно цензуры и усиления государственного контроля.

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И в этом есть зерно правды. Как и следовало ожидать, оба кандидата активно высказывались по поводу расширения подключения к сети людей и территорий, стимулирования цифровой инклюзии и т.п. Но комментарии Исмаилова во время кампании, тщательно продуманные – но очень осторожно сформулированные – также содержат ссылку на роль национальных государств, транснациональных корпораций и «влиятельных регуляторов», что играет роль в нарративе холодной войны.

Тем не менее коллективный вздох Запада, когда Богдан-Мартин одержал убедительную победу над Исмаиловым, получив 139 голосов против 25, по-видимому, было уже лишним.

Кто-то может утверждать, что под руководством Хоулиня Чжао ITU демонстрировал приверженность китайским компаниям и интересам. И, безусловно, китайское присутствие в агентстве возросло.

Но, в то же время, его восьмилетнее пребывание в должности – а Чжао был переизбран, кстати, безальтернативно в 2018 году – совпало с широкой демонизацией на Западе оборудования китайского производства. Этот факт фактически заставил Huawei и другие китайские компании отказаться от поставок продукции, необходимой для построения сетей мобильной связи во многих развитых странах. Хотя все это не имеет прямого отношения к ITU, это указывает на уровень влияния, которое данный орган ООН оказывает на мировой телекоммуникационный рынок.

Активисты движения за права женщин будут справедливо радоваться приходу первой женщины на должность Генерального секретаря ITU. И мы, безусловно, услышим от нее много высказываний на эту и подобные темы.

«Сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами – эскалацией конфликтов, климатическим кризисом, продовольственной безопасностью, гендерным неравенством и фактом наличия 2.7 миллиарда людей, не имеющих доступа к интернету, – сказала Богдан-Мартин в своем выступлении сразу после объявления результатов выборов главы ITU. – Я считаю, что мы, ITU и наши члены, имеем возможность внести свой вклад в трансформацию мира. Постоянные инновации могут стать и, надеюсь, станут ключевым фактором, который поможет решить многие из упомянутых мною проблем».

ITU действительно играет важную роль в процессе объединения людей для улучшения связи и установления стандартов. Но его способность формировать телекоммуникационный ландшафт всегда будет уступать желаниям политиков и крупного бизнеса. В конце концов разговоры о том, что победа Богдан-Мартин – это победа США над Россией в битве за контроль над глобальным интернетом, видимо, несколько преувеличены.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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