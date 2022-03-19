Специалисты Укртелекома начали работу по восстановлению сетей в Киевском и Запорожском регионах.

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19 марта в Запорожской области была повреждена магистральная сеть. Также из-за повреждений оптической сети в некоторых населенных пунктах Киевской области отсутствует интернет: Фастов, Белая Церковь, Обухов, Бровары, Борисполь.

Аварийно-восстановительные бригады уже работают над устранением неполадок.

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На протяжении 18 марта специалистам компании удалось восстановить интернет-связь в Геническе, Каланчаке, Скадовске, Аскания-Нова, пгт. Чаплынка, Ивановке и Нижних Серогозах Херсонской области.

Критическая инфраструктура и национальная сеть Укртелекома работают. Услуги телефонии и интернет-доступа пока не предоставляются в Черниговской области.