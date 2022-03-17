Мобильный оператор «Киевстар» предоставил бизнес-клиентам возможность использовать платформу электронного документооборота Star.Docs без оплаты за сервис.

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Как работает платформа

На Star.Docs можно перенести внутренний и внешний документооборот организации в цифровом формате, чтобы быстро редактировать, комментировать, согласовывать, обмениваться и подписывать документы онлайн на любом удобном устройстве – компьютере, планшете или даже смартфоне.

Все рабочие файлы могут храниться в удобных электронных реестрах в облачном хранилище, доступ к которым – 24/7.

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Star.Docs – это сервис, созданный «Киевстаром» в партнерстве с консорциумом Intecracy Deals. Здесь предусмотрено все необходимое для защиты персональных данных — вся информация зашифрована, а для гарантии от потери данных система осуществляет регулярное резервное копирование информации пользователей, что минимизирует риски ее потери.

Кто может воспользоваться

Сервис Star.Docs может быть полезен частным предпринимателям, представителям крупного, малого и среднего бизнеса, а также госструктурам. Чтобы начать с ним работу, необходимо зарегистрироваться на платформе и иметь ключ для проведения операций КЭП (квалифицированная электронная подпись).

Доступ для бизнес-клиентов сейчас бесплатный.

Как установить

Для использования мобильного приложения Star.Docs на ОС Android или iOS необходимо загрузить его на смартфон или планшет из Google Play Маркет или App Store.

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