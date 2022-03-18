В составе Европейской конференции администраций связи теперь только 46 стран — Россию и Беларусь исключили из списка.

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Что произошло

Продолжается международная цифровая блокада России. Так, 18 марта комитет по вопросам цифровой трансформации сообщил об исключении РФ и РБ из региональной организации Европейской конференции администраций связи (CEPT).

Чем занимается организация

Основная задача CEPT — рассмотрение в рамках Европы вопросов государственной политики и нормативных документов, относящихся к сферам почты и электросвязи, а также вопросам использования радиочастотного спектра.

Также СЕРТ занимается подготовкой европейских предложений на конгрессы и конференции МСЭ и Всемирного почтового союза и их рабочих органов, вопросами организации и функционирования служб электросвязи и почты, а также гармонизации этих служб в рамках Европы.

До сегодняшнего дня членами СЕРТ были 48 стран, теперь их — 46.

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