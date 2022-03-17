Евросоюз вводит санкции против российских производителей чипов, пишет сайт 24Техно.

Кто в списке

АО «Байкал Электроникс»,

АО МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус»),

ООО «НМ-Тех» (работает на базе завода «Ангстрем-Т»),

НТЦ «Модуль».

В 2014 году указанные компании уже были под санкциями, однако сейчас ограничительные меры будут более жесткими.

Какие санкции предусмотрены

Европейские предприятия больше не смогут предоставлять попавшим под санкции российским компаниям любые технологические услуги, связанные с выпуском продукции двойного назначения, а также предоставлять им финансовые услуги, включая выдачу грантов, займов и кредитов.

Новые ограничительные меры в отношении производителей чипов в РФ появились на первой волне санкций, которые ввел американский минторг. Любые американские компании, желающие работать с российскими производителями чипов, обязаны требовать соответствующее разрешения в Бюро промышленности и безопасности (BIS) при Минторге США, однако, согласно «политике отказа», ведомство по умолчанию будет отклонять все запросы.