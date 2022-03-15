Украинские айтишники создали игру, с помощью которой можно блокировать сайты армии РФ

Айтишники из Львова предлагают блокировать вражеские онлайн-ресурсы при помощи игры, пишет Минцифры.

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Для этого нужно только устройство с доступом к интернету.

Один игрок за час может отправить около 20 тысяч запросов для блокировки сайтов, обслуживающих армию РФ.

Как присоединиться к игре

Зайдите на сайт playforukraine.life Если вы играете с территории Украины, обязательно нужно использовать VPN. В других странах использование VPN не обязательно. Выполняйте задачи, указанные на странице.

Даже если вы оставите страницу на компьютере или смартфоне открытой, она автоматически продолжит перегружать сайты агрессора.

Игра не вредит браузеру, утверждают представители Минцифры. Она только генерирует постоянный торрент автоматического трафика для атак на таргетированные веб-страницы, что делает их недоступными.

За время существования этой игры разработчики уже привлекли к ней около 180 тысяч пользователей из разных стран, совершивших 288 млрд атак. Было атаковано около 200 вражеских сайтов.

Ранее мы сообщали, что СБУ задержала хакера, который обеспечивал мобильную связь для оккупантов на территории Украины.