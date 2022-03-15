Задержан хакер, который обеспечивал мобильную связь для оккупантов на территории Украины

СБУ задержала хакера, обеспечивавшего оккупантам мобильную связь в Украине.

С помощью этого коллаборанта враг:

  •  анонимно совершал телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине;
  • рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов;
  • передавал команды и указания передовым группам русских захватчиков.

СБУКак установила СБУ, за один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них – от высшего руководства вражеской армии.

В настоящее время коллаборант задержан, у него изъято все оборудование. Злоумышленнику объявлено о подозрении.

Хакер«Он будет отвечать по всей строгости закона. Потому что на нем кровь десятков, а то и сотен убитых украинцев», — говорится в сообщении СБУ.

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Редакция Mediasat

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