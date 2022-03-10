После кибератаки компании Triolan удалось частично восстановить доступ к сети.

Ночью 10 марта провайдер сообщил о временном приостановлении работы сервиса из-за обширных хакерских атак со стороны РФ. Несколько основных маршрутизаторов были программно выведены из строя без возможности удаленного восстановления.

По итогам проделанной сегодня работы удалось восстановить доступ к сети почти на 70% узлов в Киеве, Харькове, Днепре, Полтаве, Одессе, Ровно и Запорожье.

«Восстановительные работы производятся с учетом комендантского часа, что влияет на скорость восстановления доступа к сети. Это не скоро. Понимаем ваше возмущение по поводу ситуации с Интернетом и делаем все возможное для оперативного его восстановления. Надеемся на вашу поддержку!», — говорится в обращении компании.

О возобновлении работы сети в остальных городах обещают информировать на официальном телеграмм-канале.

За помощью в перенастройке устройств рекомендуют обращаться к модераторам и мастерам в чате.