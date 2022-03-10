Компания Triolan сообщает о вынужденном приостановлении работы сервиса.

Причина — массовые кибератаки со стороны РФ.

«К сожалению, мы наблюдаем подлую стратегию врага, который пытается повредить не только наши дома и инфраструктуру, но и нарушить работу информационных сетей и оставить людей без связи. Наша инженерная служба и служба безопасности сейчас работают, но мы вынуждены приостановить работу сервиса на некоторое время для сохранения работоспособности системы в целом», — говорится в обращении к абонентам.

В компании также заверили, что постараются как можно скорее остановить атаки киберпреступников и возобновить работу сети на всех территориях.