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Triolan запустил четвертую бесплатную WI-FI сеть в Полтаве

НовостиТелеком
Фото: Freepik
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Провайдер интернет-услуг Triolan расширил сеть беспроводного интернета с бесплатным доступом в городе Полтава.

Новая точка доступа к бесплатной WI-FI сети расположена в парке «Студенческий», одном из самых популярных мест отдыха полтавчан. Этот парк расположен рядом с Полтавским национальным педагогическим университетом имени В.Г. Короленко, что делает его доступным для студентов и жителей этого района.

Для подключения к интернету необходимо выбрать WI-FI сеть под названием Triolan_Free на своем устройстве. Пароль для подключения не требуется, что делает процесс доступа еще более удобным для пользователей.

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WI-FI мережа Triolan_Free у Полтаві

Это уже четвертая беспроводная сеть провайдера с бесплатным доступом в городе. Ранее Triolan уже установил точки доступа в разных местах Полтавы. В частности, на автовокзале по улице Великотырновской и на железнодорожных вокзалах «Киевский» и «Южный». Это стало дополнительным удобным сервисом для жителей и гостей города, которые могут быстро получить доступ в интернет в этих пунктах.

Triolan является провайдером, предоставляющим различные услуги, включая доступ к оптоволоконным магистралям, локальным Ethernet-сетям, GEPON и другие решения. Кроме того, компания предлагает услуги кабельного телевидения, включая аналоговое, цифровое и IP-телевидение.

Ранее мы сообщали, что Triolan обеспечил всем своим абонентам доступ в интернет с гигабитной скоростью.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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