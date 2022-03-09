Провайдер Lumen официально заявил, что прекращает продажу всех своих продуктов и услуг как российским, так и иностранным компаниям, которые планируют предоставлять услуги на территории России.

Ранее от сотрудничества с РФ отказался другой крупный магистральный провайдер – Cogent.

Уже сейчас Lumen отклоняет все запросы на предоставление услуг от находящихся под санкциями российских организаций.

«Мы планируем немедленно прекратить деловые операции. Мы начали уведомлять клиентов, закрывая бизнес с правовой и нормативной точки зрения, а также предпринимаем другие шаги для выхода из бизнеса в регионе», — говорится в заявлении провайдера.

Ранее мы сообщали, что Discovery приостановит вещание в РФ.