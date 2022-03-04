Один из крупнейших магистральных провайдеров американской компании Cogent отключает российских операторов от своих сетей.
Компания предлагает операторам забрать серверное оборудование в течение месяца. С Cogent работают «Ростелеком», «ВымпелКом», «МегаФон», «Яндекс» и VK.
«Очень скоро это приведет к ухудшению качества доступа россиян к иностранным интернет-сервисам», — комментирует глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Ранее мы сообщали, что у жителей РФ больше нет доступа к Twitter и Facebook.