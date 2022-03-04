Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов, сообщают в Госспецсвязи.

Такие меры необходимы для того, чтобы оккупанты не могли передавать информацию с украинских телефонов в Россию и Беларусь. Такие же ограничения действуют для абонентов, пользующихся фиксированной связью.

Также в настоящее время мобильные операторы ограничили возможность активации недавно приобретенных мобильных карт. Это сделано также, чтобы оккупационные войска не могли в ходе мародерства похищать SIM-карты и использовать их.

«В настоящее время у них нет средств связи, с помощью которых можно осуществлять передачу данных, звонки между собой и в страны-агрессоры. Поэтому учащаются случаи кражи мобильных телефонов российскими оккупантами», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Госспецсвязи посоветовали установить PIN-код для SIM-карт, а также пароль на телефон. В случае похищения телефона в ведомстве настоятельно рекомендуют сообщать об этом мобильному оператору с помощью других средств связи (интернет-поддержка, телефон друга, стационарный аппарат и т.д.). Телефоны с похищенными картами перестанут обслуживаться.