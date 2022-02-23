SpaceX запустила новые спутники для сети космического интернета Starlink

Менее чем через три недели после того, как около 40 спутников сошли с орбиты вскоре после запуска, компания SpaceX отправила в космос ещё 46 аппаратов.

Теперь по 46

В понедельник компания SpaceX сообщила о запуске на орбиту со стартовой площадки Космического центра ВВС на мысе Канаверал во Флориде ещё 46 спутников Starlink. Это уже четвёртая миссия в рамках программы Starlink с начала текущего года.

Во время проведения нынешней миссии компания SpaceX несколько изменила свой подход. Во время предыдущего запуска спутники были выведены в открытый космос после первого броска верхней ступени, что позволило разместить спутники на орбите с перигеем 210 километров. Во время нынешнего запуска имел место второй бросок, который позволил разместить спутники на практически круговую орбиту на высоте в примерно 330 километров. Большая высота уменьшает сопротивление атмосферы, однако из-за этого в космос было запущено на три спутника меньше, чем во время предыдущих миссий.

О геомагнитной буре и потере спутников

Ранее в этом месяце в компании SpaceX заявляли, что примерно 40 принадлежащих ей спутников вернутся в плотные слои атмосферы из-за повреждения в результате геомагнитной бури. Согласно заверениям компании SpaceX, спутники были выведены на плановую орбиту и изначально их полёт был полностью управляемым.

Однако на следующий день разыгралась геомагнитная буря. Во время данной бури увеличилась плотность атмосферы на высоте, на которой оказались спутники. Из-за быстрого изменения атмосферных условий команда компании SpaceX, управляющая проектом Starlink, перевела спутники в безопасный режим, дабы помочь им «укрыться от бури».

К сожалению, сообщили в SpaceX, первичный анализ показал, что увеличившееся сопротивление атмосферы на малых высотах, где в это время находились спутники, не позволило им выйти из безопасного режима. Из-за этого, по прогнозам компании, до 40 спутников из запущенной партии вновь войдут в плотные слои атмосферы.

И хотя сама мысль о том, что спутники сходят с орбиты и движутся назад к Земле, может вам показаться пугающей, не стоит ожидать того, что вскоре вы увидите горы космического мусора на лужайках возле ваших домов.

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В компании заявили о том, что сход спутников с орбиты «несёт в себе практически нулевой риск столкновения с другими космическими аппаратами, а также приведёт к их полному разрушению при вхождении в плотные слои атмосферы». Это означает, что в результате на орбите не появится дополнительный мусор, а обломки не упадут на Землю, – заверяют в SpaceX. Если в работе спутника возникают проблемы, он быстро сходит с орбиты и сгорает в плотных слоях атмосферы, что, в свою очередь, предотвращает появление «космического мусора».

Спутники Starlink предназначены для обеспечения предоставления услуг доступа к широкополосному интернету пользователям по всей территории Земли. В настоящее время компания SpaceX управляет на орбите примерно 2 000 спутников, первые из которых были запущены в космос в 2019 году.

Ещё одну партию спутников Starlink планируется отправить в космос уже 25 февраля – её должна будет вывести в космос ракета Falcon 9, которая будет запущена с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.