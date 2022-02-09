40 из 49 запущенных 3 февраля спутников пострадали от геомагнитной бури, сообщается на официальном сайте компании SpaceX.

Что произошло

Американская аэрокосмическая компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск, сообщила о потере 40 из 49 запущенных на орбиту 3 февраля спутников Starlink. Причиной стала геомагнитная буря, произошедшая уже на следующий день после запуска.

Сами говорят

«Фактически, бортовой GPS предполагает, что скорость эскалации и сила бури привели к увеличению атмосферного сопротивления на 50 процентов по сравнению с предыдущими запусками. Команда Starlink перевела спутники в безопасный режим, в котором они будут летать «ребром», чтобы свести к минимуму сопротивление», — сообщили в компании SpaceX.

В комментарии также было отмечено, что спутники, сходящие с орбиты, составляют нулевой риск столкновения с другими спутниками и из-за особенностей своей конструкции разрушаются при входе в атмосферу.

Что еще

Starlink — проект SpaceX по разработке глобальной спутниковой системы для обеспечения высокоскоростного спутникового доступа в интернет в местах, где он был ненадежен, дорог или полностью недоступн. Разработка проекта началась в 2015 году. На сегодняшний день на орбите находятся уже около двух тысяч спутников Starlink. В целом предполагается запустить в космос 12 тысяч спутников.