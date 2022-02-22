Starlink Илона Маска перенес запуск услуги спутникового интернета в Украине на 2023 год, сообщает dev.ua.

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Такую информацию оператор спутникового интернета сообщает при попытке оформить предзаказ в Украине по конкретному адресу:

«Starlink планирует расширить услуги в вашем регионе в 2023 году. Доступность зависит от одобрения регулирующих органов», — говорится в сообщении, опубликованном журналистами портала.

Ранее компания предполагала покрыть всю землю спутниковым интернетом уже в 2021 году, однако ссылалась на возможные сложности в процессе оформления лицензий в регионах.

В 2021 году на подобный запрос предзаказа услуги выдавалось сообщение о старте запуска спутникового интернета в Украине в 2022 году. Депозит за подключение и тогда, и сейчас составляет 99 долларов.

Ранее Mediasat писал, что Евросоюз создаст систему спутникового интернета для конкуренции со Starlink Илона Маска.