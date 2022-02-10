В компании Lynk Global сообщили, что во время предкоммерческих испытаний было осуществлено подключение спутника со стеком сотовой связи к тысячам немодифицированных устройств, в числе которых были сотовые телефоны и устройства IoT.

Как сообщили в компании Lynk, испытания проводились на территории пяти стран – на Багамских островах, в Великобритании, в Канаде, Новой Зеландии и Соединённых Штатах, в результате чего к спутнику удалось подключить мобильные телефоны, работавшие в сетях восьми из десяти крупнейших операторов в мире. К спутнику было подключено 6 000 устройств, среди которых были смартфоны, планшеты, устройства IoT, легковые и грузовые автомобили и даже тракторы, что обеспечило прямую двухстороннюю связь.

Генеральный директор и соучредитель компании Чарльз Миллер сообщил, что в ходе этих испытаний удалось достичь показателей, которые превысили результаты предыдущих тестов, проведенных компанией Lynk. Испытания также подтвердили надёжность технологии Lynk по подключению сотовых устройств к спутнику, которая была впервые продемонстрирована в начале 2020 года.

«Мы регистрировали сотни устройств всех возможных типов, – заявил Миллер. – Впервые в истории операторы мобильных сетей получили возможность принимать участие в процессе передачи и получения данных. Независимые, сторонние наблюдатели отправляли текстовые сообщения в космос и получали сообщения из космоса на свои телефоны».

В компании описывают технологию как своего рода «мистификацию», которая позволяет заставить сотовые телефон воспринимать спутник как вышку базовой станции. Собственно, спутник для этого оборудован стеком сотовой связи, который обычно присутствует на вышках. После начала предоставления услуги на коммерческой основе она будет работать подобно роумингу.

По словам Миллера, проведение испытаний помогло выявить некоторые ошибки и недоработки программного обеспечения, которая компания планирует обновить к моменту запуска шестого спутника в апреле.

Для того чтобы выйти со своими услугами на рынок, компания Lynk заключает соглашение о сотрудничестве с операторами мобильной связи и будет позиционировать свои услуги как роуминг, предлагаемые для устройств, находящихся за пределами зоны покрытия сотовой связи. Lynk подписал контракты с семью операторами мобильной связи, среди которых, в частности, Aliv на Багамских островах, Telecel Centrafrique в Центральноафриканской Республике и Unitel в Монголии. Ожидаются дальнейшее расширение числа партнёров.

Миллер сказал, что Lynk ведёт активные переговоры с рядом крупных операторов мобильной связи из США, некоторые из них уже протестировали сеть компании. «Мы видим реальный интерес к тому, что мы делаем», – сказал он.

Lynk ожидает получения лицензии глобального оператора от FCC.

Компания планирует запустить первые коммерческие услуги ближе к концу текущего года – они будут сопровождаться системой аварийного оповещения и службами резервного копирования сообщений, которые она может предложить, используя имеющиеся в наличии ёмкости на орбите. Миллер планирует наращивать уровни пропускной способности по мере того, как Lynk будет увеличивать количество рабочих спутников, в конечном итоге доведя их число до 5 000 и развивая услуги широкополосного доступа для сотовых телефонов.

Миллер подчеркнул, что на начальном этапе компания Lynk ориентируется на обслуживание операторов мобильной связи исходя из потребностей в спектре, но эта технология будет естественным образом подходить также для партнёров, работающих в сфере обеспечения безопасности транспортных средств или обслуживающих сельскохозяйственное оборудование на фермах.