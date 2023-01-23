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Первый месяц нового года как нельзя лучше подходит для того, чтобы задуматься о том, что же ожидает человечество в течение 2023 года. Мир технологий продолжает развиваться стремительными темпами, а влияние этих инноваций на разные отрасли очень существенно.

1 Искусственный интеллект (AI) и Машинное обучение (ML)

В 2022 году продукты Dall-E и ChatGPT от компании OpenAI позволили людям увидеть применение искусственного интеллекта в реальном мире. Несмотря на то, что область продолжает развиваться, человечество поймет ее ценность только благодаря появлению программ, ориентированных на потребителей.

В частности, ChatGPT произвел большое впечатление на пользователей благодаря своей способности выводить подробные ответы на запросы, не только отвечая на вопросы, но фактически предоставляя полезный контент. В 2022 году многие экспериментировали с возможностями программы, относясь к ней как к игрушке. Но другие рассматривают эту технологию как новый способ ускорения рабочих процессов уже с 2023 года.

Если вы работаете в ИТ-сфере и в ваши обязанности входит написание сценариев Powershell для выполнения стандартных задач администратора, ChatGPT станет вашим другом. Если вы увлекаетесь фитнесом и нуждаетесь в помощи в планировании питания на неделю, ChatGPT – ваш друг. Если вам нужна помощь в написании резюме, ChatGPT также ваш друг. Если вы сценарист, и вам нужны новые идеи, ChatGPT и здесь станет вашим другом.

Это настоящая революция в области поиска и, пожалуй, первая серьезная угроза господству Google за многие годы. В настоящее время работа ChatGPT ограничена только областью текстов, но можно легко прогнозировать будущее, когда за текстом последуют изображения (Dall-E2).

Существует также множество служб от сторонних разработчиков, основанных на использовании искусственного интеллекта. Некоторые из них начинают сосредотачиваться на проблеме создания контента для социальных сетей, экономя ваше время. По всей вероятности, 2023 год станет первым годом, в котором мы увидим серьезные прибыли, полученные благодаря искусственному интеллекту.

2 Распространение роботов-гуманоидов

В 2023 году мир роботов претерпевает кардинальные изменения. Сейчас у многих из нас дома уже есть работы-пылесосы, у некоторых – работы-газонокосилки. Но в 2023 году мы увидим бум гуманоидных роботов. Благодаря появлению Tesla Bot, мы можем прогнозировать настоящую конкуренцию в сфере разработки гуманоидных роботов, применяемых на рабочем месте.

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Мы видим, как компания Boston Dynamics работает над этой проблемой уже более десяти лет. Однако сочетание экономической депрессии с трудностями поиска работников, в частности, для работы в сферах, связанных с повышенной опасностью, должно значительно усилить в этом году развитие роботов-гуманоидов.

Несмотря на то, что придется ждать еще несколько лет, пока мы сможем приобрести себе такого робота-помощника для выполнения домашних работ, уже скоро мы услышим о первых случаях серьезного использования роботов на заводах, а также станем свидетелями интересных разговоров о будущем труда.

3 Интернет вещей (IoT)

Умное освещение – это очень хорошо. Но Интернет вещей действительно только начинается. Мы движемся к миру, где серьезные преимущества будут иметь устройства, подключенные к сети и способные обмениваться с ней данными. В некоторых случаях есть смысл иметь возможность дистанционного управления и контроля. Однако это сопровождается очевидными проблемами в области безопасности.

Представьте себе простой торговый автомат. В прошлом необходимо было получить жалобу от пользователя на то, что автомат перестал принимать деньги, или в нем закончились продукты. Или хотя бы иметь в штате специального человека, который будет контролировать работу автомата и время от времени проверять его статус. Но в случае крупных операторов, владеющих сотнями таких автоматов, понадобится дистанционный мониторинг уровня запасов, проблем с оплатой и т.д.

4 Прогресс в развитии технологии 5G

Стандарт 5G уже поддерживается многими смартфонами, и не только флагманскими моделями. Возможность подключения к быстрым сетям мобильной связи уже имеют модели среднего и даже бюджетного класса.

В 2023 году следует ожидать увеличения количества устройств с опцией подключения к мобильным сетям, поддерживающим стандарт 5G. В частности, речь идет о лэптопах. Наличие на мобильном устройстве подключения с высокой скоростью – это отличное преимущество.

Развертывание сетей 5G в 2022 году значительно ускорилось. Однако сейчас в мире остается еще много мест, где 4G является лучшим вариантом подключения. Поскольку процесс свертывания сетей 3G быстро набирает обороты, темпы развертывания сетей 5G от телекоммуникационных компаний в 2023 году продолжат ускоряться.

5 Кибербезопасность и защита конфиденциальных данных

Прошедший год стал самым негативным в истории в разрезе кибербезопасности. Реальность такова, что атаки усиливаются, и международная политическая неопределенность этому способствует. И хотя компаниям следовало бы учиться на известных ошибках прошлого, по всей вероятности, новости о кибербезопасности и защите конфиденциальности данных продолжат появляться в интернет-изданиях на протяжении текущего года.