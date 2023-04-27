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Жители отдаленных регионов Канады смогут звонить через спутник

НовостиТелекомСпутниковая связь
Фото: Hotels.com
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Компания Rogers планирует подключать через спутник мобильные телефоны пользователей в отдалённых районах Канады.

Канадский телекоммуникационный оператор Rogers Communications объявил о сотрудничестве с компаниями SpaceX и Lynk Global с целью обеспечения подключения к услугам спутниковой связи по всей территории Канады.

Компании обеспечат предоставление услуг подключения телефонов, совместимых со стандартами 5G и 4G, в отдалённых местностях и на сельских дорогах.

В частности, в канадской телекоммуникационной компании сообщили о договорённости со SpaceX касательно обеспечения покрытия территории Канады услугой подключения телефонов к спутниковым сетям. Это должно обеспечить связью канадцев, проживающих в отдалённых частях страны, где отсутствует покрытие традиционных беспроводных сетей.

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Lynk Global начнёт предоставление услуг с передачи текстовых сообщений, к которым впоследствии будет добавлена голосовая связь и передача данных. Это должно помочь всем канадцам дозвониться в службу 911 с помощью смартфонов стандартов 4G/5G.

Благодаря сотрудничеству со SpaceX на территории Канады будет доступна технология спутникового подключения для телефонов, которая станет возможной благодаря использованию низкоорбитальных спутников сети Starlink и общенационального покрытия сети беспроводной связи Rogers. Сотрудничество между Rogers и SpaceX также начнётся с создания платформы для обмена SMS-сообщениями, а затем будет добавлена голосовая связь и услуги передачи данных, которые охватят даже самые отдалённые дикие местности Канады и сельские дороги.

Напомним, недавно Канада одобрила покупку телекоммуникационным гигантом Rogers компании Shaw Communications за 20 миллиардов канадских долларов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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