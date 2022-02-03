5 причин, почему приложение лучше сайта

С развитием технологий увеличивается процент пользователей мобильных устройств, сегодня он в несколько раз больше пользователей стационарных ПК. Следовательно, падает спрос на обычные сайты, предприятия разных сфер деятельности все чаще задумываются о разработке приложения. Веб-сайт и приложение взаимосвязаны между собой по своему функционалу и дополняют друг друга. Есть предприниматели, которые еще не уверены в эффективности мобильной программы и по старинке держатся за веб-сайт, в основном их смущает цена разработки приложений, ведь такой бюджет выше чем на сайт. Также на выбор влияет насколько будет удобно использование аудиторией приложения или сайта. В этой статье мы развеем ваши сомнения и попробуем доказать, что разработка приложения выгодное капиталовложение в бизнес. Ниже приведем 5 убедительных фактов, после которых вы по другому посмотрите на мобильные приложения.

1 Персонализация

Разработка приложения позволяет персонализировать данные о клиентах и их предпочтениях. Пользователь устанавливает свои предпочтения, после чего предприниматель может настраивать контент, подходящий запросам каждого клиента. Разработка приложения хороша еще тем, что доступна запись, отслежка взаимодействий с пользователями и гео-положение, с этой информацией создается контент, привязанный к определенной точке мира. Для выполнения своих функций софт использует все возможности устройства, например: камера, GPS, доступ к контактам и звонкам.

2 Разработка приложения проще, чем сайта

Создание веб-сайта процесс трудоемкий, зависящий от браузеров. Сайт должен использовать весь функционал браузера, чтобы выполнить элементарные задачи и быть SEO оптимизированным. Данные функции включают кнопку возврата, адресную строку и кнопку обновления. Разработка приложений легче, хотя бы потому, что приложения выполняют функции независимо от браузеров. Мобильный софт удобен из-за различных жестов: касание, удерживание, смахивание и т.д. Грамотно спроектированная программа выполняет действия намного быстрее, чем веб-сайт. Связано это с местом хранения данных приложения, они хранятся в самом устройстве, а сайты используют серверы, следовательно, приложения получают данные практически мгновенно.

Технически можно обосновать момент скорости приложения, дело в том что, сайты выполняют функции с помощью скриптов java, а разработка приложения базируется на структуре, которая работает в несколько раз быстрее, чем javascript.

3 Приложение удерживает клиентов

Основная функция сайта в плане маркетинга – поиск новых клиентов, он хорошо оптимизирован для ранжирования в поисковиках, также в соцсетях и на форумах можно оставлять общие ссылки для сайта. Исходя из пользовательского опыта, можно утверждать, что люди выбирают веб-сайт, а не приложение для покупок, клиенты могут даже не знать о разработке приложения для вашего бизнеса. Одно из преимуществ приложения – удержание клиентов. В случае сайта, то тут перед клиентом стоит выбор возвращаться на ваш ресурс или найти другой. Приложение находится в прямом доступе, перед глазами, просто ожидают нажатия пользователя по иконке. Работает мобильный софт эффективнее, чем веб-сайт. Приложение отправляет аналитику по каждому пользователю, благодаря чему вы вместе делаете программу лучше, предлагая им индивидуальные товары с отслеживанием модели покупки.

4 Разработка приложения стимулирует продажи

Чтобы повысить продажи, в программу добавляют функции, которые завлекают пользователя заходить в нее чаще и соответственно покупать больше. Сюда относят, к примеру, push-уведомление – мощный маркетинговый инструмент, информирующий клиентов об акциях и новинках. Как известно, в веб-версиях сайтов тоже есть уведомления, но исключительно для Android и Google Chrome, а это ведет к заметному сужению активной аудитории.

5 Повышение лояльности

Существуют дополнительные опции в разработке приложения, которые упрощают взаимодействие с клиентом:

одно касание для входа в программу;

оптимизация под устройства с маленьким разрешением экрана;

плавная анимация;

доступ к приложению без подключения интернета;

простая настройка таргетинга.

Подведем итоги, сайт и приложение безусловно дополняют друг друга, поэтому мы рекомендуем иметь и то, и другое. Сайт подходит для поиска потенциальных клиентов, в то время как мобильный софт удерживает посетителей. Если учитывать все нюансы, то легко создать правильную стратегию продвижения, которая положительно воздействует на любой бизнес-проект.