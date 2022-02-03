facebook
Спасибо, я уже с вами, всё круто!
Пятница, 4 февраля, 2022
Блоги

5 причин, почему приложение лучше сайта

Автор: Artjoker

Дата:

Share:

Мобильное приложение
Фото: Freepik

С развитием технологий увеличивается процент пользователей мобильных устройств, сегодня он в несколько раз больше пользователей стационарных ПК. Следовательно, падает спрос на обычные сайты, предприятия разных сфер деятельности все чаще задумываются о разработке приложения. Веб-сайт и приложение взаимосвязаны между собой по своему функционалу и дополняют друг друга. Есть предприниматели, которые еще не уверены в эффективности мобильной программы и по старинке держатся за веб-сайт, в основном их смущает цена разработки приложений, ведь такой бюджет выше чем на сайт. Также на выбор влияет насколько будет удобно использование аудиторией приложения или сайта. В этой статье мы развеем ваши сомнения и попробуем доказать, что разработка приложения выгодное капиталовложение в бизнес. Ниже приведем 5 убедительных фактов, после которых вы по другому посмотрите на мобильные приложения.

1 Персонализация

Разработка приложения позволяет персонализировать данные о клиентах и их предпочтениях. Пользователь устанавливает свои предпочтения, после чего предприниматель может настраивать контент, подходящий запросам каждого клиента. Разработка приложения хороша еще тем, что доступна запись, отслежка взаимодействий с пользователями и гео-положение, с этой информацией создается контент, привязанный к определенной точке мира. Для выполнения своих функций софт использует все возможности устройства, например: камера, GPS, доступ к контактам и звонкам.

Мобильное приложение и его разработка
Фото: Freepik

2 Разработка приложения проще, чем сайта

Создание веб-сайта процесс трудоемкий, зависящий от браузеров. Сайт должен использовать весь функционал браузера, чтобы выполнить элементарные задачи и быть SEO оптимизированным. Данные функции включают кнопку возврата, адресную строку и кнопку обновления. Разработка приложений легче, хотя бы потому, что приложения выполняют функции независимо от браузеров. Мобильный софт удобен из-за различных жестов: касание, удерживание, смахивание и т.д. Грамотно спроектированная программа выполняет действия намного быстрее, чем веб-сайт. Связано это с местом хранения данных приложения, они хранятся в самом устройстве, а сайты используют серверы, следовательно, приложения получают данные практически мгновенно.

Технически можно обосновать момент скорости приложения, дело в том что, сайты выполняют функции с помощью скриптов java, а разработка приложения базируется на структуре, которая работает в несколько раз быстрее, чем javascript.

3 Приложение удерживает клиентов

Основная функция сайта в плане маркетинга – поиск новых клиентов, он хорошо оптимизирован для ранжирования в поисковиках, также в соцсетях и на форумах можно оставлять общие ссылки для сайта. Исходя из пользовательского опыта, можно утверждать, что люди выбирают веб-сайт, а не приложение для покупок, клиенты могут даже не знать о разработке приложения для вашего бизнеса. Одно из преимуществ приложения – удержание клиентов. В случае сайта, то тут перед клиентом стоит выбор возвращаться на ваш ресурс или найти другой. Приложение находится в прямом доступе, перед глазами, просто ожидают нажатия пользователя по иконке. Работает мобильный софт эффективнее, чем веб-сайт. Приложение отправляет аналитику по каждому пользователю, благодаря чему вы вместе делаете программу лучше, предлагая им индивидуальные товары с отслеживанием модели покупки.

4 Разработка приложения стимулирует продажи

Чтобы повысить продажи, в программу добавляют функции, которые завлекают пользователя заходить в нее чаще и соответственно покупать больше. Сюда относят, к примеру, push-уведомление – мощный маркетинговый инструмент, информирующий клиентов об акциях и новинках. Как известно, в веб-версиях сайтов тоже есть уведомления, но исключительно для Android и Google Chrome, а это ведет к заметному сужению активной аудитории.

Мобильное приложение и его разработка
Фото: Freepik

5 Повышение лояльности

Существуют дополнительные опции в разработке приложения, которые упрощают взаимодействие с клиентом:

  • одно касание для входа в программу;
  • оптимизация под устройства с маленьким разрешением экрана;
  • плавная анимация;
  • доступ к приложению без подключения интернета;
  • простая настройка таргетинга.

Подведем итоги, сайт и приложение безусловно дополняют друг друга, поэтому мы рекомендуем иметь и то, и другое. Сайт подходит для поиска потенциальных клиентов, в то время как мобильный софт удерживает посетителей. Если учитывать все нюансы, то легко создать правильную стратегию продвижения, которая положительно воздействует на любой бизнес-проект.

Artjoker
IT-компания, занимающаяся созданием сайтов, интернет-магазинов, мобильных приложений. Помощь клиентам в построении результативного бизнеса с использованием инструментов маркетинга.

Другие блоги:

Блоги

Що треба знати про захист персональних даних: ефективні поради українських експертів

28 січня світова спільнота відзначає Міжнародний день захисту персональних даних. Саме цей день відповідає даті річниці підписання Конвенції Ради Європи про захист осіб у...
Аналитика и Прогнозы

Полный Bloomberg

17 декабря информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что её расследователи раскопали историю, которая-де подтверждает усилия США в части запрета оборудования Huawei. Якобы в...
Аналитика и Прогнозы

Регулирование пятого поколения: международный и внешнеполитический аспекты

Тезисы, видео и презентация доклада на круглом столе "Европейское регулирование 5G", состоявшемся 26 ноября. Вопрос об адекватных формах регулирования технологий пятого поколения возник как одно...
Блоги

Радіо загубило свою магію

Причин на те мені вбачається такий ряд: 0 (Несподівано). Технологічна досконалість FM-мовлення. Старі станції з амплітудною модуляцією на довгих і середніх хвилях передавали звук частотою...
Блоги

Опасности компьютерных вирусов, о которых вы, возможно, даже не знаете

Антивирусная борьба длится почти столько же лет, сколько существуют персональные компьютеры. Никто не хочет вирус на свой компьютер, но знаете ли вы почему? В...
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить