Как не стать мишенью для хакеров: главные ошибки в кибербезопасности

Потеря бдительности при использовании интернета открывает много возможностей для хакеров. Пользователи часто делают однотипные ошибки, которые приводят к нарушению кибербезопасности и, как следствие, утечке данных или другим проблемам. Чтобы не дать хакерам взломать компьютер, учетную запись или совершить другие кибератаки, нужно надежно защитить свою сеть.

Рассмотрим самые распространенные ошибки в кибербезопасности и способы, которые помогут вам усилить защиту важных данных.

Ошибка №1. Использование незащищенного соединения

Другими словами, подключение к незащищенному Wi-Fi. Для доступа к важной информации или личным данным такое соединение использовать не стоит, поскольку оно плохо защищено и небезопасно. Хакеры могут создавать вредоносную точку доступа для всех желающих, чтобы легко расшифровывать и получать нужные данные.

Если других вариантов нет и нужно подключиться к Wi-Fi без пароля, то лучше скачать VPN. Виртуальная частная сеть помогает защитить себя от хакеров. По сути это защитный туннель, который помогает безопасно пройти через общедоступную сеть и защитить данные от перехвата.

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Ошибка №2. Использование одинаковых и слабых паролей

Пользователи не перестают делать одну и ту же ошибку в кибербезопасности – годами использовать слишком простые пароли на разных сайтах. Исследование NordPass показало, что в 2022 году самыми распространенными паролями были «password», «qwerty» и «123456». Как вы думаете, сколько нужно времени киберпреступникам, чтобы вскрыть такую защиту?

Использование надежного пароля и регулярная его замена (например, раз в полгода) – вот что должно стать полезной привычкой при использовании сети. Кроме того, не следует делать одинаковый пароль на все учетные записи. Так как это дает возможность хакерам одним движением взломать все ваши данные.

Ошибка №3. Переход по ненадежным ссылкам

Пользователи могут нарушить защиту сети из-за перехода по вредоносной ссылке. Нажав на сомнительную ссылку, пользователь может загрузить в систему хакерское ПО, которое приведет к утечке данных. Поэтому очень важно следить за тем, где и на какие ссылки вы нажимаете.

Помните, что реклама в интернете автоматизирована и, даже находясь на знакомом вам сайте, есть вероятность заразиться вирусом при переходе по рекламной ссылке. Мелькающая и привлекательная картинка или видеоролик может быть приманкой для нарушения вашей защиты.

Сюда же относится попадание на «крючок» хакеров, которые занимаются фишингом. Это одна из частых ошибок пользователей. Они переходят по ссылкам в сообщениях рассылки от email, которые «маскируются» под уже знакомые человеку магазины или сервисы. Хакеры создают адрес эл. почты, который схожий на email этой компании. И заманивают на свои фишинговые сайты для подтверждения данных или получения какого-либо приза. Такие сайты создают специально для сбора личных данных пользователей.

Ошибка №4. Нажатие кнопки «Согласен» на любом сайте

Конечно, никто не готов читать огромное полотно информации на странице, прежде чем нажимать «Согласен». Однако относиться халатно к этому процессу также не стоит, ведь это может привести к заражению учетной записи вирусами. Прежде чем согласиться, через поиск (Control + F на Windows и Command + F на Mac) проверьте наличие терминов «отслеживание», «GPS», «данные». Так вы быстро поймете, даете ли какое-либо согласие на использование данных.

Ошибка №5. Пропуск обновления ПО

Если вы думаете, что устанавливать обновление на свой ПК или телефон не обязательно, то ошибаетесь. Отсутствие обновлений также дает «зеленый свет» киберпреступникам и делает вас уязвимым. Даже если на устройстве установлена антивирусная программа, она может оказаться бессильной при атаке. В обновлениях могут быть новые защитные механизмы для устранения уязвимостей. Игнорируя их, вы оставляете систему открытой для хакеров.

Ошибка №6. Загрузка нежелательной антивирусной программы

Многие сталкивались с всплывающим окном, где есть предупреждение об опасности для компьютера, если прямо сейчас не загрузить антивирусную программу. Такое ПО может оказаться работой хакеров, которые замаскировывают под программу для проверки системы на вирусы свои инфекционные коды для получения ваших данных и даже блокировки ПК.

Всегда используйте только проверенное антивирусное ПО и регулярно его обновляйте, не кликая на сторонние предложения во всплывающих окнах.

Ошибка №7. Отсутствие контроля за всеми онлайн-аккаунтами

Кража учетных данных – один из самых популярных методов кибератаки. А, как правило, к ним всегда привязаны контактные данные, платежная информация и многие другие ценные данные. Чтобы защитить себя от потери важной информации, нужно контролировать все свои аккаунты и удалять те учетные записи, которые вы уже не используете.

Ошибка №8. Скачивание приложений не из официального магазина

Эту ошибку часто совершают владельцы смартфонов и планшетов. Многие скачивают приложения не с официальных магазинов, например, App Store или Play Store. Это максимально повышает риск загрузить вредоносную программу на свое устройство и открыть хакерам доступ к личным данным. Чтобы избежать проблем, нужно скачивать приложения из оф. магазинов и предварительно изучать описание и отзывы о нем.

Заключение

Ваши гаджеты могут легко стать мишенью для хакеров, если вы потеряете бдительность и перестанете думать о методах защиты личной информации. Сеть предлагает массу возможностей для ведения бизнеса, развития, обмена данными. Но нужно помнить, что кибератаки могут в один момент лишить вас ценного. Поэтому всегда думайте о том, как защитить свои устройства от третьих лиц, при необходимости используйте надежный VPN и не забывайте менять пароли на новые и более надежные. Обязательно защищайте свою систему, чтобы обеспечивать безопасность своим данным.