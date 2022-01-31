Несмотря на снижение объема продаж в чертвертом квартале, поставки смартфонов в 2021 году выросли на 5,7% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.

Продажи 2021 года

Поставщики смартфонов отгрузили в общей сложности 362,4 миллиона телефонов в течение четвертого квартала 2021 года, что на 3,2% меньше по сравнению с прошлым годом. Благодаря же удачной первой половине года, показатели рынка выросли на 5,7%. Общее количество проданных в 2021 году смартфонов — 1,35 миллиарда.

Предпраздничная гонка за iPhone

Несмотря на небольшое снижение объемов поставок по сравнению с прошлым годом, Apple провела впечатляющий четвертый квартал, обогнав Samsung и заняв первое место. Значительную часть объемов предпраздничных продаж занял iPhone 13, что привело к сильному росту цен на модели. Samsung и Xiaomi заняли второе и третье места, OPPO и Vivo замкнули пятерку лидеров.

Лидер года

Что касается годовых итогов в целом, то здесь Samsung сохранил лидирующие позиции, получив долю рынка 20,1 процента. На второй и третьей позициях расположились Apple и Xiaomi, получив по 17,4 и 14,1 процента соответственно.