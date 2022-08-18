В Украину отправят тысячи мобильных телефонов на солнечных батареях: кто сможет их получить

Лондонская фирма DADEX передаст украинцам 20 000 мобильных телефонов на солнечных батареях.

Бесплатные телефоны будут отправлены украинцам, которые испытывают нехватку электроэнергии.

«Около 20 тысяч телефонов стоимостью около 5 миллионов евро будут переданы в Украину. Телефоны на солнечных батареях можно использовать для связи в местах, где нет электричества, поскольку они питаются от солнца. Им нужно лишь немного времени, чтобы включиться и использовать спутники для связи», – рассказал бренд-менеджер DADEX Крешимир Мостарчич.

Такие устройства от DADEX ранее не были представлены на рынке — сейчас они находятся на этапе сборки, а в сентябре их отправят в Украину.

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Кроме того компания передаст украинцам 10 тысяч термоодеял и специальные внедорожники, которые позволят зимой добраться до труднодоступных мест.

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