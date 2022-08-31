В России школьникам запретили использовать мобильные телефоны

Министерство просвещения России запретило школьникам использовать мобильные телефоны во время уроков.
Минпросвещения рекомендует забирать телефоны у школьников перед входом в класс или учебное заведение. Кто и как будет это контролировать — пока неизвестно.
Также глава ведомства Сергей Кравцов анонсировал, что с апреля в российских школах будут преподавать «историческое просвещение» с первого класса школы в рамках предмета «Окружающий мир», а учебники по истории дополнят информацией о «спецоперации РФ в Украине».
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К тому же учеников обяжут в начале каждой учебной недели исполнять гимн России и поднимать государственный флаг.
Ранее мы сообщали, что Киевстар запускает бесплатные услуги для школьников: как ими воспользоваться.