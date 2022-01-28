На днях появилась информация о том, что запущенный еще 13 января на орбиту спутник «Сич-2-30», до сих пор не идентифицирован. Эксперты утверждали, что со спутником нет устойчивой или вообще какой-либо связи. 27 января КБ «Южное» наконец опубликовали свой официальный комментарий.

Запуск спутника

Спутник «Сич-2-30» разработан КБ «Южное» совместно с другими компаниями. 8 декабря 2021 года его отправили в Америку, на базу ВВС США на мысе Канаверал. 13 января на орбиту он был запущен с ракетой Falcon 9, которую изготовила компания Илона Маска. Всего на ее борту находилось 105 космических аппаратов.

Назначение спутника – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий. При этом он позволит получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.

Потеря связи

Как отмечал Андрей Колесник, независимый эксперт по аэрокосмическим вопросам, по состоянию на вечер 24 января, спутник не был идентифицирован, что могло свидетельствовать о том, что с ним нет устойчивой или вообще какой-либо связи.

(Например, данные о других украинских спутниках: Сич-1, Сич-1М, ​​Сич-2 — в базе есть). Хотя общение относительно нашего космического аппарата между американской и украинской сторонами соглашения, которое у нас полгода назад рекламировали с большой помпой, уже должно было быть проведено — если не по инициативе украинской стороны, так по соответствующему запросу американской! Предположение — со спутником Сич-2-1 (Сич-2-30) нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации – не представляется возможным, — комментирует Андрей Колесник.

Официальный комментарий КБ «Южное»

27 января на своей странице в соцсетях, представители КБ «Южное» опубликовали официальный комментарий о ситуации со спутником. Они утверждают, что некоторые внешние факторы, связанные с особенностями кластерного запуска, не позволили установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время важнейших первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации.

Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата. Заложенные еще на этапе разработки и создания космического аппарата инженерные решения и алгоритмы работы позволили «Сич-2-1» (Сич-2-30) провести самостоятельную перезагрузку и восстановить свою работоспособность в энергосберегающем режиме, — говорится в комментарии.

Что происходит со спутником сейчас

По результатам следующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не обнаружено. Моделирование динамики движения космического аппарата по орбите с учетом воздействия внешних факторов (взаимодействия космического аппарата с магнитным полем Земли, гравитационных и аэродинамических воздействий) свидетельствует о том, что в течение 1-2 месяцев пространственное положение станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит привести ориентацию штатной.

Специалисты Национального центра управления и испытаний космических средств вместе со специалистами ГП «КБ «Южное» обеспечивают связь с космическим аппаратом и анализируют телеметрическую информацию, готовясь к продолжению летных испытаний.