Независимый эксперт по аэрокосмическим вопросам Андрей Колесник, бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства, на своей странице в Facebook пишет, что со спутником «Сич-2-30» нет устойчивой или же совсем никакой связи.
Запуск спутника
Спутник «Сич-2-30» был разработан КБ «Южное» совместно с другими компаниями. 8 декабря 2021 года его отправили в Америку, на базу ВВС США на мысе Канаверал. 13 января на орбиту он был запущен с ракетой Falcon 9, которую изготовила компания Илона Маска. Всего на ее борту находилось 105 космических аппаратов.
Назначение
Назначение украинского спутника – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий. При этом он должен помочь получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.
Что сейчас с ним происходит
Как отмечает Андрей Колесник, независимый эксперт по аэрокосмическим вопросам, еще в августе 2021 года было подписано соглашение между Украиной и США по обмену данными между странами, в рамках которого устанавливается оперативная коммуникация касаемо объектов, которые перемещаются в космическом пространстве.
От американской стороны круглосуточно одно из подразделений Космических войск США ведет наблюдение за находящимися в космическом пространстве объектами.
Это 18-й эскадрон космического контроля, отслеживающий все созданные человеком объекты на орбите Земли.
Вся информация общего использования таких объектов отображается на их ресурсе space-track.org. Она туда размещается, в том числе, как только объекты попадают в космическое пространство, например, при их выведении ракетой-носителем. При этом назначает им сразу, в автоматическом режиме, кодовые номера, чтобы затем идентифицировать их. Идентификация происходит либо с помощью владельца этого объекта, если владелец в добровольном режиме сам захочет раскрыть подробности параметров траектории его космических объектов, либо в рамках существующих договоренностей (как в случае с «Сич-2-30»).
Космический аппарат Сич-2-1 (Сич-2-30) до сих пор неидентифицирован.
(например, данные о других украинских спутниках: Сич-1, Сич-1М, Сич-2 — в этой базе есть). Хотя общение относительно нашего космического аппарата между американской и украинской сторонами вышеупомянутого Соглашения, которое у нас полгода назад рекламировали с большой помпой, уже должно было быть проведено — если не по инициативе украинской стороны, так по соответствующему запросу американской!
Предположение — со спутником Сич-2-1 (Сич-2-30) нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации – не представляется возможным, — пишет независимый эксперт по аэрокосмическим вопросам, бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник.