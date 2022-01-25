Независимый эксперт по аэрокосмическим вопросам Андрей Колесник, бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства, на своей странице в Facebook пишет, что со спутником «Сич-2-30» нет устойчивой или же совсем никакой связи.

Запуск спутника

Спутник «Сич-2-30» был разработан КБ «Южное» совместно с другими компаниями. 8 декабря 2021 года его отправили в Америку, на базу ВВС США на мысе Канаверал. 13 января на орбиту он был запущен с ракетой Falcon 9, которую изготовила компания Илона Маска. Всего на ее борту находилось 105 космических аппаратов.

Назначение

Назначение украинского спутника – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий. При этом он должен помочь получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.

Что сейчас с ним происходит

Как отмечает Андрей Колесник, независимый эксперт по аэрокосмическим вопросам, еще в августе 2021 года было подписано соглашение между Украиной и США по обмену данными между странами, в рамках которого устанавливается оперативная коммуникация касаемо объектов, которые перемещаются в космическом пространстве.

От американской стороны круглосуточно одно из подразделений Космических войск США ведет наблюдение за находящимися в космическом пространстве объектами.

Это 18-й эскадрон космического контроля, отслеживающий все созданные человеком объекты на орбите Земли.

Вся информация общего использования таких объектов отображается на их ресурсе space-track.org. Она туда размещается, в том числе, как только объекты попадают в космическое пространство, например, при их выведении ракетой-носителем. При этом назначает им сразу, в автоматическом режиме, кодовые номера, чтобы затем идентифицировать их. Идентификация происходит либо с помощью владельца этого объекта, если владелец в добровольном режиме сам захочет раскрыть подробности параметров траектории его космических объектов, либо в рамках существующих договоренностей (как в случае с «Сич-2-30»).