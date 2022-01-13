Спутник «Сич-2-30» разработан КБ «Южное» совместно с другими компаниями.
Создание спутника и его назначение
Спутник «Сич-2-30» разработан КБ «Южное» совместно с другими компаниями. 8 декабря 2021 года его отправили в Америку, на базу ВВС США на мысе Канаверал. На орбиту его отправит ракета Falcon 9, которую изготовила компания Илона Маска.
Назначение спутника – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий. При этом он позволит получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.
Хронология запуска
Запуск спутника запланирован на 13 января 17:26 (по киевскому времени):
18.50 – отделение спутника от ракеты Falcon 9;
20.15 – пролет спутника над территорией Украины.
Запускать спутник будут с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США.
Где смотреть трансляцию
Прямая трасляция будет осуществляться на канале Alpha Centauri Ukraine.