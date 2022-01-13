Спутник «Сич-2-30» разработан КБ «Южное» совместно с другими компаниями.

Создание спутника и его назначение

Спутник «Сич-2-30» разработан КБ «Южное» совместно с другими компаниями. 8 декабря 2021 года его отправили в Америку, на базу ВВС США на мысе Канаверал. На орбиту его отправит ракета Falcon 9, которую изготовила компания Илона Маска.

Назначение спутника – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий. При этом он позволит получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.

Хронология запуска

Запуск спутника запланирован на 13 января 17:26 (по киевскому времени):

18.50 – отделение спутника от ракеты Falcon 9;

20.15 – пролет спутника над территорией Украины.

Запускать спутник будут с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США.

Где смотреть трансляцию

Прямая трасляция будет осуществляться на канале Alpha Centauri Ukraine.