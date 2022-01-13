SpaceX запускает украинский спутник: где смотреть прямую трансляцию

Спутник «Сич-2-30» разработан КБ «Южное» совместно с другими компаниями.

Создание спутника и его назначение

Спутник «Сич-2-30» разработан КБ «Южное» совместно с другими компаниями. 8 декабря 2021 года его отправили в Америку, на базу ВВС США на мысе Канаверал. На орбиту его отправит ракета Falcon 9, которую изготовила компания Илона Маска.

Назначение спутника  – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий. При этом он позволит получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.

Хронология запуска

Запуск спутника запланирован на 13 января 17:26 (по киевскому времени):

18.50 – отделение спутника от ракеты Falcon 9;
20.15 – пролет спутника над территорией Украины.

Запускать спутник будут с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США.

Где смотреть трансляцию

Прямая трасляция будет осуществляться на канале Alpha Centauri Ukraine.

Подписывайтесь на наши сообщества в Viber и Telegram
Екатерина Даньшина
Журналист, интервьюер и спичрайтер. По образованию - филолог, литературовед. В сфере медиа - более 5 лет. Работала над созданием сюжетов для информационных и развлекательных программ на телевидении, занималась подготовкой материалов для радио, печатных и интернет СМИ. В последние несколько лет была задействована в работе пресс-службы городского головы Запорожья. Автор документальных спецпроектов, номинант украинской телевизионной премии «Телетриумф».

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА