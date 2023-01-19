Ракета Илона Маска вывела на орбиту американский военный спутник

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В среду, 18 января, компания Илона Маска SpaceX запустила в космос одну из своих ракет Falcon 9. На её борту находился GPS-спутник, являющийся частью программы Космических сил США по созданию на орбите созвездия из 32 аппаратов, обращающихся вокруг Земли.

В компании SpaceX подтвердили информацию об успешном выводе спутника GPS-III на околоземную орбиту на высоту 4296 км спустя 90 минут после старта. Каждый спутник, входящий в состав созвездия, обращается вокруг Земли дважды в сутки, сообщает издание Space.com. На протяжении двух последующих недель спутник будет медленно подниматься своим ходом на рабочую орбиту – на высоту 20000 км над Землёй.

Ранее, в октябре прошлого года, эта же ракета доставила на Международную Космическую Станцию Экипаж №5 – Николь Манн и Джоша Кассаду из NASA, японского специалиста Коичи Вакату и россиянку Анну Кикину.

Чуть меньше, чем через 10 минут после запуска первая ступень ракеты опустилась на палубу самоходной баржи SpaceX, стоявшей в океане у побережья Флориды.

Ранее компания SpaceX уже вывела в космос четыре спутника GPS-III в соответствии с условиями контрактов, заключённых в 2016-м и 2018-м годах. Первый запуск состоялся 23 декабря 2018 года, второй и третий – 30 июня и 5 ноября 2020 года, а четвертый – 17 июня 2021 года.

Отметим, прошлый год стал самым активным в истории SpaceX: компания провела 61 запуск со 100% успешностью.