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Ракета Илона Маска вывела на орбиту американский военный спутник

НовостиСпутниковая связь
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В среду, 18 января, компания Илона Маска SpaceX запустила в космос одну из своих ракет Falcon 9. На её борту находился GPS-спутник, являющийся частью программы Космических сил США по созданию на орбите созвездия из 32 аппаратов, обращающихся вокруг Земли.

В компании SpaceX подтвердили информацию об успешном выводе спутника GPS-III на околоземную орбиту на высоту 4296 км спустя 90 минут после старта. Каждый спутник, входящий в состав созвездия, обращается вокруг Земли дважды в сутки, сообщает издание Space.com. На протяжении двух последующих недель спутник будет медленно подниматься своим ходом на рабочую орбиту – на высоту 20000 км над Землёй.

Ранее, в октябре прошлого года, эта же ракета доставила на Международную Космическую Станцию Экипаж №5 – Николь Манн и Джоша Кассаду из NASA, японского специалиста Коичи Вакату и россиянку Анну Кикину.

Чуть меньше, чем через 10 минут после запуска первая ступень ракеты опустилась на палубу самоходной баржи SpaceX, стоявшей в океане у побережья Флориды.

Ранее компания SpaceX уже вывела в космос четыре спутника GPS-III в соответствии с условиями контрактов, заключённых в 2016-м и 2018-м годах. Первый запуск состоялся 23 декабря 2018 года, второй и третий – 30 июня и 5 ноября 2020 года, а четвертый – 17 июня 2021 года.

Отметим, прошлый год стал самым активным в истории SpaceX: компания провела 61 запуск со 100% успешностью.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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