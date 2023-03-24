SBUDNIC: функциональный спутник, работающий от 48 батареек типа AA

- Реклама -

Группа студентов и исследователей из Университета Брауна и Национального исследовательского совета Италии объединила свои усилия, чтобы снизить затраты на производство спутников и уменьшить количество космического мусора.

Спутник, получивший название SBUDNIC, питается от блока из 48 батареек типа АА и снабжён контроллером Arduino Nano BLE стоимостью 20 долларов. Установленная на специальном крепеже камера Arducam Mini 5MP Plus способна делать фотографии через регулярные промежутки времени или по запросу. Его тормозной парус изготовлен из полиимида Kapton – тонкой, доступной в широкой продаже плёнки, которая используется в гибких печатных схемах и аэрокосмических разработках. Для проверки защитной способности теплового экрана SBUDNIC, предотвращающего повреждение электроники спутника солнечным излучением, команда разработчиков воспользовалась лампами для подогрева террариумов. Конечным продуктом стал полностью работоспособный спутник размером с буханку хлеба.

SBUDNIC – это не просто лабораторная игрушка – спутник уже сейчас находится на орбите. В мае 2022 года SBUDNIC был размещён на борту одной из ракет Falcon 9 компании Starlink как дополнительный полезный груз. Спутник был выведен в открытый космос на высоте 520 километров, после этого развернулся его каптоновый полиимидный тормозной парус, благодаря чему спутник начал постепенный дрейф обратно к Земле.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В этом месяце SBUDNIC вращается на высоте около 470 километров над Землей, в то время как другие малые объекты находятся на высоте 500 километров или выше. Это даёт команде исследователей из Университета Брауна и Национального исследовательского совета надежду на то, что SBUDNIC достигнет атмосферы Земли (и немедленно сгорит) только через пять лет. При отсутствии тормозного паруса, по оценкам команды, это заняло бы более двух десятилетий.

Это уже второй малый спутник, разработанный и построенный студентами Университета Брауна, запущенный на орбиту за последние годы. Предыдущий спутник, EQUiSat, совершил 14 000 оборотов вокруг Земли, прежде чем завершить свою миссию и сгореть после повторного входа в атмосферу в конце 2020 года.

При этом SBUDNIC считается первым в своём роде спутником, отправленным на орбиту, который почти полностью был изготовлен из материалов, не предназначенных для использования в космосе, и по такой астрономически низкой цене по сравнению с другими объектами на орбите. Общая стоимость разработанного студентами кубического спутника составила около 10 000 долларов.

- Реклама -

Проект стал возможным благодаря сотрудничеству между исследователями Школы инженерии Брауна и Национального исследовательского совета Италии. Его также поддерживают D-Orbit, AMSAT-Italy, La Sapienza-University of Rome и NASA Rode Island Space Grant. Название спутника включает в себя упоминание космического аппарата Sputnik – первого спутника, вращавшегося вокруг Земли, а также аббревиатуру, указывающую на участников проекта.