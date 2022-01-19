Компания SpaceX продолжает рекордными темпами выполнять намеченный план космических запусков. На сей раз со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди на орбиту отправилась ракета с 49-ю спутниками компании Starlink.

Что произошло

Ракета Falcon 9 с 49-ю спутниками для развития интернет-проекта компании SpaceX оторвалась от стартовой площадки 39-A 18 января в 21:02 по местному времени Флориды (19 февраля в 04:02 по киевскому времени).

Для первой ступени разгонного модуля ракеты этот полёт стал уже десятым по счёту. И, видимо, не последним: после запуска ступень благополучно приземлилась на палубу дрейфовавшей в океане самоходной баржи A Shortfall of Gravitas. А в целом компания провела уже 103 успешных операции по возвращению на землю разгонных ступеней ракет. Оба обтекателя ракеты также уже использовались для предыдущих миссий, и в SpaceX планируют использовать их вновь.

Это уже третий запуск, проведенный компанией SpaceX с начала месяца и года, и до конца января компания планирует отправить на орбиту с данного космодрома ещё две миссии.

Предыдущие миссии

6 января компания отправила в космос со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди одну группу спутников Starlink, а 13-го января в рамках совместного запуска со стартовой площадки Станции космических сил на мысе Канаверал на орбиту было отправлено более 100 небольших спутников, в том числе и украинский «Сич-2-30».

На протяжении 2021 года компания SpaceX провела рекордное количество запусков: всего сто стартовых площадок Космического центра имени Кеннеди, космодрома на мысе Канаверал и Базы космических сил Ванденберг в космос отправилась 31 миссия. Все они были проведены при помощи ракеты Falcon 9.

Нынешняя миссия является уже 20-ой в рамках реализации программы Starlink: во время каждого из этих запусков в космос на низкую околоземную орбиту запускалось до 60-ти спутников.

1800 спутников на орбите

После вывода в космос последней партии спутников число активных аппаратов компании, вращающихся на орбите, достигло 1800. В планах компании – довести количество спутников группировки как минимум до 12000 с целью обеспечения по всему миру возможности доступа к недорогому сверхскоростному спутниковому интернету.

Спутники Starlink вращаются на орбите на высоте почти 550 км над поверхностью планеты. После завершения срока эксплуатации каждый из этих спутников должен будет сгореть в плотных слоях атмосферы Земли. Высота обращения на орбите Международной космической станции составляет 407,3 км.

Первый запуск в рамках программы Starlink состоялся 18 февраля 2018 года, когда на орбиту были выведены два тестовых спутника. После запуска программы Starlink на полную мощность она должна обеспечить компании доходы в миллиарды долларов от миллионов подписчиков интернет-услуг со всех уголков планеты, обеспечив SpaceX помощь в финансировании полёта на Марс.