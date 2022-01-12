Компания SpaceX, запустившая в 2021 году на орбиту рекордное количество космических аппаратов, открыла 2022 год запуском ракеты Falcon 9 с группой спутников Starlink.

Как это было

6 января ракета Falcon 9 оторвалась от стартовой площадки пускового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди, штат Флорида, в 16:49 по времени Восточного побережья в рамках миссии, обозначенной SpaceX как «Starlink 4-5». Полезная нагрузка ракеты – 49 спутников Starlink – отделилась от верхней ступени через 15 с половиной минут после старта, однако, из-за проблем с покрытием наземной станции, подтверждение этого было получено лишь через час.

Спустя примерно девять минут после старта первая ступень ракеты приземлилась на палубу самоходной баржи, дрейфующей в Атлантическом океане у берегов Багамских островов. Таким образом, разгонный блок ракеты совершил уже свой четвёртый полёт. Ранее ступень использовалась для запуска двух спутников GPS 3 и отправки на орбиту коммерческой миссии Crew Dragon от Inspiration4.

Ракета была запущена по необычной юго-восточной траектории – в отличие от предыдущих запусков спутников Starlink из Флориды, которые осуществлялись по северо-восточной траектории. Официальный представитель Космических Сил отметил, что это был первый из серии запланированных на январь запусков, которые должны будут пройти по южным или же полярным траекториям.

Будущие запуски

«График запусков, намеченных на 2022 год, будет максимально плотным: на один лишь январь запланировано пять полярных и семь полных запусков, – заявил операционный директор Первой оперативной эскадрильи космических сил на станции на мысе Канаверал майор Джонатан Шул. – Несмотря на то, что за последние полтора года было проведено три успешных полярных запуска, с мыса Канаверал никогда ранее не запускалось за один месяц пять ракет по южной траектории».

Он не упомянул, какие ещё запуски помимо Starlink 4-5 будут проведены в январе по полярной траектории. Однако, известно, что одной из миссий станет Transporter-3 – специализированный запуск ракеты Falcon 9, который по состоянию на сегодняшний день запланирован на 13 января. Ещё одной такой миссией, вероятно, станет запуск на борту ракеты Falcon 9 спутника радиолокационной съёмки второго поколения Cosmo-Skymed для итальянского космического агентства ASI, который ожидается в конце января. Оставшиеся полярные запуски могут быть миссиями Starlink.

Обеспокоенность космических сил

Расширение количества запусков космических аппаратов по южным траекториям вызвало озабоченность в Space Launch Delta 45 – подразделении космических сил, которое управляет Восточным полигоном. Причиной данной озабоченности являются различные ограничения в воздухе и на море, к которым ещё не привыкли лётчики и капитаны морских суден. «Из-за использования уникальных южных траекторий потенциальное воздействие на воздушное и морское движение вдоль юго-восточного побережья Флориды станет более значительным», – сказал Шул.

Что говорят в SpaceX

Первый запуск, проведенный компанией SpaceX, стал одновременно первым космическим запуском с начала года во всём мире. В прошлом году компания SpaceX установила своего рода рекорд, проведя 31 миссию. Все они проводились с использованием ракет Falcon 9.

SpaceX не обозначила целей на 2022 год, однако, 13 декабря в ходе панельной дискуссии в рамках Всемирной недели спутникового бизнеса Euroconsult вице-президент компании SpaceX по вопросам коммерческих продаж Том Очинеро, сказал, что в планах компании на 2022 год – как минимум три пилотируемых миссии и пять запусков ракеты Falcon Heavy, которая в последний раз использовалась для полётов в космос в 2019 году. «Следующий год будет более захватывающим, чем предыдущий», – сказал он о 2022 году.