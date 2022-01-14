Калифорнийская компания запустит в космос ракету, созданную на 3D-принтере

Компания Relativity запустит в космос свою двухступенчатую ракету Terran 1, полностью напечатанную на 3D-принтере.

О создании ракеты

Как сообщает Metallurgprom.org, в 2022 году калифорнийская компания Relativity Space планирует впервые запустить в космос ракету, созданную при помощи 3D-печати.

При высоте 110 футов (35 метров) и диаметре 7,5 футов (2,3 м), как отмечают создатели, «вся первичная структура напечатана». Terran 1 сможет доставлять на низкую околоземную орбиту максимальную полезную нагрузку до 2756 фунтов (1250 кг) .

Кто эти люди

Компания Relativity была основана в 2015 году Тимом Эллисом и Джорданом Нуном, двумя молодыми аэрокосмическими инженерами, у которых возникла грандиозная идея создать полностью распечатанные на 3D-принтере ракеты. До создания Relativity Эллис работал в Blue Origin, а Нун работал в SpaceX над капсулой Dragon.