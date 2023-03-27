UARU

UARU

Совершён запуск первой ракеты, напечатанной на 3D-принтере: вот что известно

НовостиТехнологии
Фото: Trevor Mahlmann
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В пятницу, 24 марта, компания Relativity Space запустила в космос ракету, напечатанную на 3D-принтере. Первая ракета типа Terran 1, получившая имя «GLHF» (Good Luck Have Fun – Удачи и получайте удовольствие), стартовала с площадки пускового комплекса 16 на мысе Канаверал. Ракета Terran 1 стала первым напечатанным на 3D-принтере объектом, совершившим полёт в космос.

Успешный короткий полёт ракеты GLHF после её запуска со стартовой площадки, которой предшествовали две впоследствии отменённые попытки в течение недели, помог достичь двух целей:

  1. Max-Q: точка наибольшего аэродинамического давления на корпус ракеты.
  2. Выключение главного двигателя: завершение работы основного двигателя.

Ракета не смогла выйти на орбиту. Причиной этого стала, по всей видимости, вторичная неисправность ракетного двигателя. По состоянию на момент публикации какая-либо информация о точной причине данной неисправности отсутствует. А без вторичного зажигания двигателя у ракеты не было достаточной мощности для достижения орбиты.

Ракета Terran 1 от Relativity Space
Фото: Trevor Mahlmann

Использование промышленных роботов для 3D-печати корпуса ракеты

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Компания Relativity Space внедряет инновационные технологии благодаря использованию робототехники для 3D-печати металлических конструкций. Как показано на видео ниже, компания использует промышленные манипуляторы роботов для управления подачей сварного металла для изготовления корпуса ракеты и ракетных двигателей.

Производство ракетных корпусов в настоящее время очень дорогостоящее. Поэтому их 3D-печать обещает сократить затраты и уменьшить вес за счёт создания сложных форм, при использовании меньшего количества материала (по массе), чем при производстве с помощью современных традиционных методов.

Производство корпуса ракеты традиционными методами может длиться до 24-х месяцев, в то время как применение технологии 3D-печати может сократить этот срок до 2-х месяцев. Соответственно, вместо стандартных 48-ми месяцев, которые обычно занимает полное изготовление ракеты, на её производство уйдёт всего 6 месяцев.

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Ракета Terran 1 разработана для развёртывания на орбите спутниковых групп и их пополнения. Благодаря проектированию, осуществляемому с использованием программного обеспечения, и использованию технологии 3D-печати, параметры модуля полезной нагрузки ракеты (расположенного в её носовой части) можно легко изменять в соответствии с потребностями каждого отдельного клиента.

В конечном итоге, Relativity Space планирует создать робота многоразового использования Terran R, что ещё больше повысит рентабельность инвестиций в разработку ракеты, а также позволит уменьшить себестоимость запуска. Идея состоит в том, чтобы создать флот многоразовых ракет для запуска будущих миссий на Луну, Марс и другие планеты.

Компания была основана в 2015 году и на сегодняшний день привлекла финансирование на сумму 1.3 миллиарда долларов.

Запись трансляции запуска ракеты Terran 1 можно просмотреть в видео ниже:

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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