Совершён запуск первой ракеты, напечатанной на 3D-принтере: вот что известно

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В пятницу, 24 марта, компания Relativity Space запустила в космос ракету, напечатанную на 3D-принтере. Первая ракета типа Terran 1, получившая имя «GLHF» (Good Luck Have Fun – Удачи и получайте удовольствие), стартовала с площадки пускового комплекса 16 на мысе Канаверал. Ракета Terran 1 стала первым напечатанным на 3D-принтере объектом, совершившим полёт в космос.

Успешный короткий полёт ракеты GLHF после её запуска со стартовой площадки, которой предшествовали две впоследствии отменённые попытки в течение недели, помог достичь двух целей:

Max-Q: точка наибольшего аэродинамического давления на корпус ракеты. Выключение главного двигателя: завершение работы основного двигателя.

Ракета не смогла выйти на орбиту. Причиной этого стала, по всей видимости, вторичная неисправность ракетного двигателя. По состоянию на момент публикации какая-либо информация о точной причине данной неисправности отсутствует. А без вторичного зажигания двигателя у ракеты не было достаточной мощности для достижения орбиты.

Использование промышленных роботов для 3D-печати корпуса ракеты

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Компания Relativity Space внедряет инновационные технологии благодаря использованию робототехники для 3D-печати металлических конструкций. Как показано на видео ниже, компания использует промышленные манипуляторы роботов для управления подачей сварного металла для изготовления корпуса ракеты и ракетных двигателей.

Производство ракетных корпусов в настоящее время очень дорогостоящее. Поэтому их 3D-печать обещает сократить затраты и уменьшить вес за счёт создания сложных форм, при использовании меньшего количества материала (по массе), чем при производстве с помощью современных традиционных методов.

Производство корпуса ракеты традиционными методами может длиться до 24-х месяцев, в то время как применение технологии 3D-печати может сократить этот срок до 2-х месяцев. Соответственно, вместо стандартных 48-ми месяцев, которые обычно занимает полное изготовление ракеты, на её производство уйдёт всего 6 месяцев.

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Ракета Terran 1 разработана для развёртывания на орбите спутниковых групп и их пополнения. Благодаря проектированию, осуществляемому с использованием программного обеспечения, и использованию технологии 3D-печати, параметры модуля полезной нагрузки ракеты (расположенного в её носовой части) можно легко изменять в соответствии с потребностями каждого отдельного клиента.

В конечном итоге, Relativity Space планирует создать робота многоразового использования Terran R, что ещё больше повысит рентабельность инвестиций в разработку ракеты, а также позволит уменьшить себестоимость запуска. Идея состоит в том, чтобы создать флот многоразовых ракет для запуска будущих миссий на Луну, Марс и другие планеты.

Компания была основана в 2015 году и на сегодняшний день привлекла финансирование на сумму 1.3 миллиарда долларов.

Запись трансляции запуска ракеты Terran 1 можно просмотреть в видео ниже: