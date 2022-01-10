DVB-T2

В самом конце прошлого года в Боснии и Герцеговине наконец началось отключение передатчиков аналогового телевидения. Данный процесс был запущен в стране с большим опозданием – особенно, если сравнивать ситуацию с соседними государствами.

По сообщению Advanced Television, параллельно были включены первые цифровые передатчики, работающие в стандарте DVB-T2 (Грдонь/Сараево, Удригово/Маевица и Козара), которые накрывают своим сигналом такие города, как Сараево, Баня-Лука, Приедор, Биелина и Брчко.

В ноябре 2021 года национальный регулятор – Агентство по регулированию связи (RAK) – выдал компании VidiTV лицензию оператора сети DTT.

Компания VidiTV будет обслуживать передатчики «Мультиплекса D», в котором будут транслироваться бесплатные телеканалы от коммерческих вещателей – как национальных, так и региональных. Открытый аукцион на места в Мультиплексе D завершился 24 декабря 2021 года.

Зрители, имеющие в своём распоряжении приёмное оборудование, совместимое со стандартом DVB-T2, изначально получат возможность смотреть программы одиннадцати телеканалов – RTV TK, Nova BH, Prva BH, Hayat TV, O Kanal, MTV Igman, BN TV, ATV, OBN, Una TV и K3.

На протяжении года будет продолжаться дальнейшее развёртывание DTT по всей стране, и к концу 2022 года планируется охватить цифровым вещанием более 90% её населения.

Ранее в Боснии и Герцеговине были распределены места в двух других DTT-мультиплексах (A и B), которые предназначены для вещания каналов общественного телевидения.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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