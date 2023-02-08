В США хотят создать глобальный стандарт эфирного цифрового телевидения: что об этом известно?

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В организации ATSC (США), занимающейся вопросом стандартов, хотят убедиться в том, что сфера теле- и радиовещания является неотъемлемой составляющей мировой экосистемы связи, объединяющей многочисленные протоколы беспроводной передачи сигнала. Об этом пишет издание TVTechnology.

Принятые в мире стандарты телерадиовещания сегодня объединяют традиционное эфирное наземное телевидение с трансляциями, осуществляющимися с использованием Интернет-протокола. И в ATSC работают над тем, чтобы ATSC 3.0 и другие стандарты цифрового наземного телевидения (DTT) стали частью глобальной экосистемы беспроводной связи, которая уже включает в себя стандарты сотовой связи, такие как LTE/5G, а также Bluetooth и Wi-Fi.

Базирующийся в Соединённых Штатах комитет по стандартизации обнародовал Белую Книгу с описанием своей кампании, чтобы напомнить лицам, принимающим решение, о ценности, повсеместности и надёжности современных стандартов вещания, таких как ATSC 3.0 и DVB, который является доминирующим стандартом цифрового телевизионного вещания в Европе.

«Данный документ является чётким публичным заявлением ATSC, по сути выражающим сильное желание тесно сотрудничать с другими организациями, занимающимися разработкой стандартов цифрового наземного телевидения, пытаясь определить, каким образом эти технологии можно объединить и работать над формированием единого голоса на мировой арене для нужд вещания», – сказала президент ATSC Мадлен Ноланд.

«Кодификация возможных изменений»

Поскольку глобального стандарта наземного цифрового эфирного телевидения никогда не существовало, DVB, ATSC и другие стандарты в прошлом рассматривались в качестве конкурентов на пути к завоеванию мирового рынка. Однако, сегодня такой конкуренции уже не существует, поскольку многие воспринимают телевизионное вещание как технологию беспроводной связи вчерашнего дня, каким-то чудом сохранившуюся в мире, где уже господствуют технологии передачи потоков через IP-протокол в сетях сотовой связи. Но теперь, когда IP-протокол стал частью мировых стандартов вещания, новый канал данных, доступный через средства радиовещания, несёт с собой целый набор новых возможностей.

Вещателям важно продолжать напоминать международным органам по стандартизации об актуальности телевизионного вещания, имеющего более высокую эффективность по сравнению с IP, поскольку оно работает по принципу «многие к одному», а не по принципу одноадресной передачи «друг к другу», характерной для модели IP. Это особенно актуально в среде, где частотный ресурс, используемый сейчас вещателями, является вожделенным для провайдеров беспроводной связи.

«Вещатели во всём мире сейчас сталкиваются с проблемой, которую создаёт появление новых медиа, но мы также стоим на пороге появления новых возможностей, намекающих на создание технологий доставки данных IP через сеть эфирного вещания, – отметила Ноланд. – Вещатели всего мира могут сотрудничать, чтобы разработать некоторые из возможных технологий, которые принесут пользу всем. Этот документ кодифицирует изменения, уже произошедшие в пространстве, которое, казалось бы, было очень конкурентным ландшафтом в прошлом».

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Вместе с признанием ценности традиционных связей вещателей с местными общинами следует также признать технические преимущества, свойственные технологиям эфирного вещания и неоднократно доказывавшие свою значимость во время чрезвычайных ситуаций, связанных с погодными катаклизмами.

«Вещатели используют единую модель инфраструктуры, которая в значительной степени базируется на использовании передающих систем высокой мощности, установленных на высоких башнях (HPHT), – говорится в документе ATSC. – Эта инфраструктура часто является одной из наиболее устойчивых, способных противостоять стихийным бедствиям, обеспечивая надёжность передачи информации тогда, когда она наиболее востребована».

Попытки продолжаются

В ATSC планируют инициировать обсуждение своих предложений с участниками Всемирной конференции по радиосвязи, которая состоится в ноябре 2023-го года. В ATSC отмечают, что работа, направленная на объединение мировых стандартов вещания, ведётся уже более десяти лет.

«Попытки создать стандарт вещания следующего поколения, который бы объединил все ведущие организации по разработке стандартов (SDO), продолжаются уже более 10 лет, начиная с саммита “Будущее традиционного телевидения” (FOBTV), состоявшегося в ноябре 2011 года в Шанхае, – сообщили в ассоциации. – Изначальная цель FOBTV – способствовать работе над созданием лучшей из лучших телевизионных систем следующего поколения, по состоянию на сегодняшний день не была реализована, но с момента своего создания рабочая группа выполняет роль форума для общения и исследования новых технологий и текущих разработок в рамках разных SDO».

Одним из ключевых факторов, необходимых для слияния технологий эфирного вещания с другими форматами беспроводной связи, должна стать разработка «базовой сети широковещания» (BCN), которая не зависит от системы DTT. Именно над этой концепцией работает ATSC.

«Базовая сеть широковещания» разрабатывается для нужд автономной работы исключительно для трансляции традиционного телевидения и/или для конвергентной работы с другими сетями доставки данных, например, 802.11, 5G, LTE, 3G, SMPTE 2110, CBRS, спутник (LEO-MEO-GEO), LoRA, IoT и т.д.», – отметили в ATSC.

«BCN будет приспособлена к работе в случаях, когда восходящий канал всегда доступен, никогда не доступным или доступен время от времени. Цель создания BCN состоит в том, чтобы позволить вещателям предлагать услуги доставки данных на региональном уровне – в частности, обновление программного обеспечения для игровых консолей, обновление вызовов управляемых автомобилей и многое другое. Среди этих случаев использование – избыточная или расширенная сигнализация GPS (eGPS)».

Благодаря такому сближению всемирных стандартов вещания с 3GPP (он же «Проект партнёрства 3-го поколения» – общий термин для ряда организаций по стандартизации, разрабатывающих протоколы для сферы мобильной связи) может стать реальным сценарий, при котором сотовый и широковещательный протоколы смогут работать вместе, обеспечивая потребителям возможность использовать самый надежный и стабильный приём беспроводной передачи данных.

Однако, вещателям необходимо объединиться вокруг общей цели, превратив для начала DTT в неотъемлемую составляющую глобальной телекоммуникационной экосистемы, предупреждает организация.

«Вещатели DTT работают в глобальной экосистеме сетей доставки данных, – отметили в ATSC. – Управление сеансом данных, переключение и совместное использование в разнородных сетях может повысить эффективность использования частотного ресурса за счёт использования наиболее подходящей сети для каждого сеанса передачи данных динамическим способом. По сути, 3GPP рассматривает 5G как экосистему разнородных глобальных сетей передачи данных. Системы DTT следующего поколения являются самыми эффективными в мире физическими уровнями для доставки данных по принципу «один ко многим» – для нужд телевизионной и нетелевизионной связи, а также для потребностей фиксированной и мобильной связи.

«Эту современную технологическую разработку можно использовать для конвергенции с другими сетями доставки данных, например с Интернетом и LTE/5G, однако, фрагментация создаёт фундаментальный барьер для включения DTT в эту неоднородную экосистему, – продолжают развивать мнение в ATSC. – Если говорить не просто о выживании, то более увлекательным потенциалом для этого сегмента является интеграция технологий цифровой передачи следующего поколения в общее движение к конвергенции. Конвергенция между основными технологиями DTT способствовала бы конвергенции с другими сетями (и может являться необходимым условием для успеха в долгосрочной перспективе)».

По словам председателя правления ATSC Ричарда Фриделя, 3GPP обратилась к вещателям с просьбой разработать план такой конвергенции. «Это была инициатива с их стороны», – отметил он. «Это означает, что их заинтересованность достаточна для того, чтобы попытаться что-то сделать».

Фридель добавил, что, учитывая обеспокоенность по поводу эффективности и стабильности использования частотного ресурса, мощность технологий вещания становится более очевидной, чем когда-либо. «Технологии передачи данных через сети телевидения обеспечивают самую низкую стоимость доставки одного бита информации потребителям», – сказал он.