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DVB-T2 в Европе: сколько домохозяйств имеет доступ к эфирному цифровому вещанию

НовостиТелевидение
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Более 90 миллионов европейских домохозяйств (или 30% всех телевизионных домохозяйств Европы) до сих пор получают телевизионный контент через бесплатное эфирное цифровое вещание. Об этом говорится в исследовании компании Dataxis.

Эфирная цифра в Европе

Проникновение цифрового эфирного телевидения (DTT) в Европе за последние несколько лет неуклонно снижалось. Тем не менее технологические стандарты в этой сфере продолжали эволюционировать. Ведь 28 стран региона уже сделали доступным для своего населения второе поколение системы DVB для эфирного цифрового вещания.

Стандарт DVB-T2 обеспечивает более эффективное использование радиочастотного спектра. Также он предоставляет зрителям доступ к более широкому спектру услуг в формате SD и HD.

В настоящее время во многих странах Европы сосуществуют два поколения стандартов эфирного цифрового телевидения – DVB-T и DVB-T2.

Однако, от стран ЕС ожидают полного перехода телевидения на стандарт второго поколения. Ведь этот шаг позволит региону претворить в жизнь планы по высвобождению частот, необходимых для развития услуг беспроводной связи в стандарте 5G.

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Эта эволюция означает, что домохозяйства должны заменить имеющееся у них приемное оборудование, телевизоры или декодеры, чтобы иметь возможность и дальше принимать телевизионные сигналы.

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Польша, Италия и Испания являются тремя последними на сегодняшний день странами, завершающими переход на стандарт DVBT-2 в 2022 году.

Сегодня потребление линейного контента через потоковые платформы будоражат страсти в мире OTT. Но, несмотря на это, большое количество домохозяйств Европы продолжает полагаться на традиционную инфраструктуру спутникового или наземного эфирного вещания. Эти телевизионные системы используются ими в качестве источников линейного телевизионного контента. По состоянию на 2022 год, количество таких домохозяйств достигает отметки в 91 миллион.

Большинство этих FTA-домохозяйств получает телевизионный сигнал из сетей DTT. В общем, с учетом доступа на платной основе, примерно 20% всех телевизионных домохозяйств Европы используют сети наземного цифрового телевидения как главный источник доступа к телевизионному контенту. Инфраструктурные сети могут также выступать в качестве дополнения к другим моделям дистрибуции телепрограмм, предоставляя доступ к FTA каналам эффективно и с низкими затратами.

DTT-платформы, использующие последний стандарт технологии DVBT-2, являются надежным, бюджетным и широко доступным способом бесплатного доступа к телевизионным программам. Они должны долго оставаться важной опцией дистрибуции телеконтента в европейских странах, – утверждают аналитики Dataxis.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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