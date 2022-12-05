DVB-T2 в Европе: сколько домохозяйств имеет доступ к эфирному цифровому вещанию

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Более 90 миллионов европейских домохозяйств (или 30% всех телевизионных домохозяйств Европы) до сих пор получают телевизионный контент через бесплатное эфирное цифровое вещание. Об этом говорится в исследовании компании Dataxis.

Эфирная цифра в Европе

Проникновение цифрового эфирного телевидения (DTT) в Европе за последние несколько лет неуклонно снижалось. Тем не менее технологические стандарты в этой сфере продолжали эволюционировать. Ведь 28 стран региона уже сделали доступным для своего населения второе поколение системы DVB для эфирного цифрового вещания.

Стандарт DVB-T2 обеспечивает более эффективное использование радиочастотного спектра. Также он предоставляет зрителям доступ к более широкому спектру услуг в формате SD и HD.

В настоящее время во многих странах Европы сосуществуют два поколения стандартов эфирного цифрового телевидения – DVB-T и DVB-T2.

Однако, от стран ЕС ожидают полного перехода телевидения на стандарт второго поколения. Ведь этот шаг позволит региону претворить в жизнь планы по высвобождению частот, необходимых для развития услуг беспроводной связи в стандарте 5G.

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Эта эволюция означает, что домохозяйства должны заменить имеющееся у них приемное оборудование, телевизоры или декодеры, чтобы иметь возможность и дальше принимать телевизионные сигналы.

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Польша, Италия и Испания являются тремя последними на сегодняшний день странами, завершающими переход на стандарт DVBT-2 в 2022 году.

Сегодня потребление линейного контента через потоковые платформы будоражат страсти в мире OTT. Но, несмотря на это, большое количество домохозяйств Европы продолжает полагаться на традиционную инфраструктуру спутникового или наземного эфирного вещания. Эти телевизионные системы используются ими в качестве источников линейного телевизионного контента. По состоянию на 2022 год, количество таких домохозяйств достигает отметки в 91 миллион.

Большинство этих FTA-домохозяйств получает телевизионный сигнал из сетей DTT. В общем, с учетом доступа на платной основе, примерно 20% всех телевизионных домохозяйств Европы используют сети наземного цифрового телевидения как главный источник доступа к телевизионному контенту. Инфраструктурные сети могут также выступать в качестве дополнения к другим моделям дистрибуции телепрограмм, предоставляя доступ к FTA каналам эффективно и с низкими затратами.

DTT-платформы, использующие последний стандарт технологии DVBT-2, являются надежным, бюджетным и широко доступным способом бесплатного доступа к телевизионным программам. Они должны долго оставаться важной опцией дистрибуции телеконтента в европейских странах, – утверждают аналитики Dataxis.