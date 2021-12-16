Хозяйственный суд города Киева не удовлетворил исковые требования Общественного союза «Коалиция аудиовизуальных и музыкальных прав» к сети Ланет в деле о кабельной ретрансляции.

С чего все началось

28 августа 2020 года Сеть Ланет и КАМП заключили договор о сотрудничестве. В рамках договора союз предоставил провайдеру право на кабельную ретрансляцию соответствующего контента. Стоимость такого права зависит от количества абонентов провайдера.

В августе 2021 года КАМП подала в Хозяйственный суд иск о взыскании с Сети Ланет «недоплаченных» средств, в связи с тем, что якобы Сеть Ланет умолчала реальное количество абонентов.

Что говорят в Ланет

В Сети Ланет убеждены, что такими действиями Коалиция аудиовизуальных и музыкальных прав пыталась нанести компании сильный медийный удар. Так как именно в этот период активно проводились судебные заседания с четырьмя олигархическими медиагруппами, которые в марте 2021 года начали процесс досрочного расторжения договоров.

К чему пришли

На судебном заседании по делу с КАМП Сеть Ланет отстояла свою позицию и смогла доказать, что обвинения КАМП были необоснованными. В результате Хозяйственный суд отказал союзу в удовлетворении их исковых требований.

Сеть Ланет входит в ТОП-3 операторов кабельного телевидения и ТОП-7 интернет-провайдеров Украины. Является лидером гигабитного Интернета и обслуживает более 250 000 абонентов телекоммуникационных услуг в 8 областях Украины.