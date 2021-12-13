Это стало возможным благодаря крупной сделке «Медиа Группы Украина» с американским стриминговым сервисом Olympusat.

Что произошло

Впервые на рынок Латинской Америки «Медиа Группа Украина» вышла в 2020 году. Тогда иностранным зрителям были предоставлены три сериала — мелодрамы «Затмение», «Тайны» и «Цветы Дождя». А уже в этом году американский стриминговый сервис Olympusat приобрел более 100 часов украинских сериалов. Благодаря такой сделке зрители Латинской Америки, США и Канады получат доступ к качественному украинскому контенту как в диджитал, так и Pay TV.

Что включает в себя пакет

В пакете фильмов — разножанровые сериалы, среди которых детективная драма «Кто ты?», детективы «Отречение» и «Филин», новогодняя комедия «Елка на миллион», драма «Вызов», мелодрама о событиях в Чернобыле «Черный цветок», а также полнометражная комедия «Инфоголик» и др.

Как комментируют сделку

«Выход и укрепление позиций наших сериалов на высококонкурентном латиноамериканском рынке, который славится качеством и экспертизой в данном сегменте — настоящий вызов и несомненный успех. Эта сделка еще раз подтверждает, что сильная история, грамотная реализация и общие, понятные для зрителей ценности – ключ к успеху на международных рынках», — отмечает директор департамента продаж телевизионного контента «Медиа Группы Украина» Ирина Черняк.

«В Olympusat мы понимаем, что хороший контент выходит за рамки всех культур, поэтому мы продолжаем инвестировать в фильмы и сериалы с высокой производственной ценностью и захватывающими историями со всего мира, включая Украину. Мы гордимся нашим международным предложением и готовы поделиться им с нашей аудиторией в Северной и Латинской Америке», — прокомментировал вице-президент по закупкам контента компании Olympusat Джон Багдасарян.

Cправка

Медиахолдинг «Медиа Группа Украина» объединяет национальный телеканал общего интереса «Украина», общенациональный информационный телеканал «Украина 24», молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы «Футбол 1/2/3», «34 телеканал», международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 2, медиа-агентство полного цикла «Медиа Партнерство Баинг», оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компании «Теле Про» и «Допоможемо ТВ», «Новостную Группу Украина», сайт segodnya.ua, кроссплатформенный проект Vogue UA.