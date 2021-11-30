Кто в Fidonet живет? История главного аналога интернета 90-х

Здесь отсутствовала реклама, яркие картинки и иллюстрации, зато были постоянное общение единомышленников и обмен полезной информацией. В дальнейшем Fidonet назовут «сетью для своих» или «сетью, тех кто знает» . Ведь, по правде говоря, доступ простому обывателю, не связанному с современными технологиями, туда было тяжеловато получить. О том, кто создал Fidonet, особенностях его подключения и работы, первых ботах и троллях говорим с одним из основателей харьковской сети Тимуром Цыганко.

День рождения Fidonet в мире: сеть от американских анархистов

Идея создать собственную сеть для обмена электронными сообщениями пришла в голову американскому программисту, анархисту и борцу за права секс-меньшинств Тому Дженнингсу. Он тогда был одним из пользователей BBS – электронных досок объявлений (способ общения пользователей компьютеров через коммутируемые телефонные сети). По всей видимости такая система чем-то не удовлетворила Дженнингса, что подвигло его на создание своей собственной сети. Уже в июне 1984 года Том, при помощи модема, компьютера, обычной телефонной линии и заранее прописанного программного обеспечения, отправил электронное сообщение своему другу Джону Мэдиллу.

Раньше часто писали, что название сети, как и собственно ее эмблема (собака с дискетой в зубах), появились благодаря питомцу Дженнингса. Однако Том такую теорию опровергает: собаки у него и вовсе не было, просто считает дворняг лучшей породой, из-за чего и взял это слово в название (В США «Fido» – это распространённая собачья кличка для дворняжек).

В середине 80-х годов прошлого века интернет все еще оставался сетью «для избранных», поэтому относительная дешевизна такого средства для междугородного и международного общения, как Fidonet, повлекла за собой стремительное возрастание количества пользователей. В 1984 году сеть насчитывала 100 узлов, а уже через 10 лет их количество увеличилось до 35 тысяч.

Тимур Цыганко: Фактически считались только узлы, а реальных «пойнтов» (пользователей) – в каждом узле могло быть несколько. Количество участников было больше в разы, но подсчитать это невозможно. Например, у нас в Харькове был весьма известный узел, на котором было где-то 20 «пойнтов». Грубо говоря, адрес один – а за ним 20 человек находятся.

Fidonet в Украине: история харьковской сети

В ноябре 1989 года харьковский компьютерщик Тимур Цыганко в очередной раз поменял работу. На новом месте он стал счастливым обладателем современной и очень умной по тем временам машины – компьютера 386DX-20 с 4 MB ОЗУ и HDD на 70 MB, с EGA адаптером. К этому чуду техники прилагалось немало периферии: принтер, цветной плоттер, цветной ручной сканер и две непонятные платы, к которым ни инструкций, ни кабелей никаких не прилагалось.

Рассказом о диковинных находках Тимур поделился со своим другом, таким же компьютерным энтузиастом Александром Деменьшиным. Длительное изучение плат со всех сторон, перелистывание профильных книжек и популярных на то время тематических журналов «Мир ПК», «Компьютерпресс» и «Компьютер» принесли свои плоды. Дива-дивные оказались модемами, которые позволяли налаживать связь через телефонные линии.

Тимур Цыганко: Мы немного погоняли файлы через связь внутри Харькова и на время прекратили эксперименты. Потом вспомнили про Fidonet, на который изначально внимания не обратили. А зря: оказалось, что там можно обмениваться письмами не только с посетителями BBS, но и с людьми, которые где-угодно живут – от всего Союза до самых дальних зарубежных стран. Плюс была возможность проведения конференций с групповым доступом. Сначала мы экспериментировали как обычные пользователи и не являлись официальными участниками сети. Но после рабочей поездки в Москву и общения с польскими программистами, мы с Сашей решили попробовать поставить узлы. В Москве софтом и вопросами/ответами дело не ограничилось – мы договорились, что как только подготовимся и запустим две станции, то сможем сразу получить сеть в польском регионе. Обе наши станции были запущены в сентябре 1990-го и, кажется, где-то в самом начале октября харьковская сеть появилась в нодлисте (список узлов для доставки сообщений). Тогда ее номер был 489. Саша был NC (координатор сети) и, соответственно, имел два адреса – 2:489/1 и 2:489/0, у меня был 2:489/10. Это была первая сеть Fidonet в Украине и одна из первых в СССР. Сашина BBS называлась Spark System Designs, а моя – Alice BBS.

Подключение, структура и политика пользования

Кроме наличия компьютера и модема с телефонной связью, человеку, чтобы воспользоваться Fidonet, необходимо было еще установить специальное программное обеспечение. Оно состояло из нескольких компонентов: мейлер (то, что обеспечивало работу с модемом), тоссер (программа, раскладывающая почту), эхопроцессор (для поддержки конференций), файлэхопроцессор (для обмена файлами) и почтовый редактор, позволяющий писать письма.

Тимур Цыганко: Наше, уже общее с Сашей Деменьшиным, место работы располагалось в здании станции юных техников. Там было два компьютера, две телефонных линии и два все тех же модема. Там же находилась и замечательная раскладушка, на которой можно было покемарить до утра. Спали по очереди и почти все ночное время посвящали Fidonet и BBS (у Саши были какие-то коммерческие проекты в этом направлении).

У «фидошников» существовало и такое понятие, как Zone Mail Hour. В этот период все «ноды» были обязаны остановить передачу файлов, закрыть доступ к конференциям и отвечать на звонки.

Тимур Цыганко: Если вам нужно было отправить почту в другой город – вы могли либо напрямую позвонить (что стоило отдельных денег), либо отправить письмо через структуру «хабов». Там собиралась вся почта, группировалась и отдавалась по «междугородке». Допустим пакет из 20 сообщений собирался в Киеве, потом из «хаба» шел звонок в Харьков, передавалась вся эта группа и уже по Харькову они отправлялись бесплатно.

Структура Fidonet выглядела следующим образом:

«пойнты» – обычные пользователи, которые не являлись официальными участниками сети и не имели права голоса;

«нода» – узел, который выполнял обязанности по доставке сообщений;

сеть – группа узлов (как правило, объединяла отдельный город или область);

регион – крупная группа узлов, которая включала в себя страну или даже несколько стран;

зона – наиболее крупная единица Fidonet.

В «фидонетном» мире было определено 6 зон, разделенных по материкам:

Северная Америка. Европа и территория бывшего СССР. Австралия и Океания. Южная Америка. Африка. Азия.

Управление узлами осуществляли системные операторы, или как они сами себя называли – «сисопы». Они же несли ответственность за контент и, как упоминается в русскоязычном руководстве по Fidonet, могли просматривать личную почту.

Тимур Цыганко: В сети была размещена Fidonet policy – главный организационный документ, который пришел к нам из США. Там было много особенностей, которые по большей части к нам не относились. К примеру, если вы пересылаете какие-то подсудные материалы, то, в принципе, вас могут за это привлечь. Исходя из этого, была там фраза из серии «не полагайте, что ваша переписка конфиденциальна – транзитные узлы могут читать эту почту». «Могут читать» – не означало, что это делалось. Да и времени для этого лишнего не было. Хотя у меня был случай, когда были технические проблемы с файлообменником: я полез его чинить, а попутно нашел письма, в которых меня же поливали матом. Ну это был, пожалуй, один раз, когда я увидел чужое письмо в транзитной почте. Одна из процедур из policy была обязательной – выборы регионального координатора. В конце 1991 года по всей территории 146 региона (в тот момент включавшего в себя Украину, Беларусь, Молдову) было уже 34 «сисопа» с правом голоса. Летом нас еще было только двое, а за несколько месяцев количество увеличилось в разы. Формально никакой особой власти ни у кого не было. Были просто люди, которые координировали сеть по географическому принципу: соответственно были сетевой, региональный и зональный координаторы. По большей части они просто вели «нодлисты».

Общение в сети, первые боты и тролли

Весь поток сообщений в Fidonet был разделен на три части:

эхомейлы (письма в конференции, доступные для чтения группам пользователей), нетмейлы (личная переписка) и файлы, которые передавались в специальные конференции для обмена.

Эхи, по сути, были первыми форумами на самые разнообразные темы. Там тоже были свои модераторы и постоянные посетители. И, пожалуй, именно там стали появляться предки нынешних «интернет-троллей», выводя из себя собеседника и глумясь над ним.

Сегодня на тематических форумах поговаривают, что и первый бот появился именно в Fidonet. Известной виртуальной личностью стала Влада Ставски – девушка с ярко выраженной индивидуальностью и остроумная собеседница. Многие сомневались в реальном существовании такого персонажа, что подтверждают скрины переписок, до сих пор гуляющие по сети.

Сети-последователи и прощание с Fidonet

Позже на базе программного обеспечения Fidonet начали появляться и другие сети. Их объединили общим термином – FTN (fidonet tehnology network), а в народе прозвали «левонет».

После пика своей популярности в 90-х Fidonet постепенно начал отходить в небытие. Пользователи массово ринулись в интернет: связь стала доступнее, модемы дешевле, да и контент в интернете был более красочным. Попрощался со своим детищем и создатель Fidonet Том Дженнингс. Причиной стало все большее зарегулирование системы и превращение Fidonet Policy в «набор поучений». Смириться с этим убежденный анархист никак не мог.

Тимур Цыганко: Я занимался Fidonet до 1999 года. Сеть начала сокращаться в размерах, что стало первым показателем ее заката. Пришел интернет, который был гораздо удобнее, быстрее и проще. Fidonet еще жил по инерции за счет накопленной массы людей, которые там были. Плюс появилась технология Fidonet через IP – фидонетовским трафиком можно запросто было обмениваться через интернет. Но это уже была экзотика. Я благодарен этой сети в первую очередь за полезные знакомства и массу полученной информации, которую на тот момент негде было взять, и которая помогала нам на то время в личностном и профессиональном развитии.

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