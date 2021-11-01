В течение ближайших пяти лет IPTV может обогнать кабель в глобальном масштабе по количеству активных пользователей. Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Британское аналитическое агентство Digital TV Research сделало новый прогноз касательно развития рынков IPTV и кабельного телевидения. Согласно данным нового отчёта, в период с 2021 по 2026 количество абонентов IPTV увеличится на 63 миллиона, достигнув отметки в 398 миллионов. При этом общее количество абонентов кабельного телевидения сократится с 439 миллионов по состоянию на 2021 год до отметки в 390 миллионов к 2026 году.

Китай впереди планеты всей

Крупнейшим рынком IPTV в 2026 году станет Китай, где будет проживать 226 миллионов подписчиков услуги, а оставшиеся 172 миллиона подписчиков IPTV будут рассредоточены по остальным странам мира. В период с 2021 по 2026 год число подписчиков IPTV в Китае вырастет на 19 миллионов, при этом китайские кабельщики потеряют за тот же период 39 миллионов подписчиков, и к концу 2026 года их абонентская база сократится до 89 миллионов.

Платное телевидение укрепит позиции

В целом же в период с 2021 по 2026 год количество абонентов услуг платного телевидения в мире увеличится на 13 миллионов человек, при этом общее количество пользователей данных услуг достигнет отметки в 1.01 миллиарда. При этом 315 миллионов абонентов услуг платного телевидения будет проживать в Китае, а 178 миллионов – в Индии. Таким образом, к 2026 в этих двух странах будет проживать половина всех подписчиков услуг платного телевидения в мире.