IPTV
В течение ближайших пяти лет IPTV может обогнать кабель в глобальном масштабе по количеству активных пользователей. Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Британское аналитическое агентство Digital TV Research сделало новый прогноз касательно развития рынков IPTV и кабельного телевидения. Согласно данным нового отчёта, в период с 2021 по 2026 количество абонентов IPTV увеличится на 63 миллиона, достигнув отметки в 398 миллионов. При этом общее количество абонентов кабельного телевидения сократится с 439 миллионов по состоянию на 2021 год до отметки в 390 миллионов к 2026 году.

Китай впереди планеты всей

Крупнейшим рынком IPTV в 2026 году станет Китай, где будет проживать 226 миллионов подписчиков услуги, а оставшиеся 172 миллиона подписчиков IPTV будут рассредоточены по остальным странам мира. В период с 2021 по 2026 год число подписчиков IPTV в Китае вырастет на 19 миллионов, при этом китайские кабельщики потеряют за тот же период 39 миллионов подписчиков, и к концу 2026 года их абонентская база сократится до 89 миллионов.

Платное телевидение укрепит позиции

В целом же в период с 2021 по 2026 год количество абонентов услуг платного телевидения в мире увеличится на 13 миллионов человек, при этом общее количество пользователей данных услуг достигнет отметки в 1.01 миллиарда. При этом 315 миллионов абонентов услуг платного телевидения будет проживать в Китае, а 178 миллионов – в Индии. Таким образом, к 2026 в этих двух странах будет проживать половина всех подписчиков услуг платного телевидения в мире.

Главный аналитик Digital TV Research Саймон Мюррей отметил: «Основная движущая система прогнозируемых изменений – это Китай, где продолжится массовый переток пользователей услуг кабельного телевидения к провайдерам IPTV».

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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