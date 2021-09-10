Усі на YouTube! Відеоблогерка Ніка Прохорчук про розвиток особистих та брендових каналів з оглядами техніки

Уже протягом 8 років українська блогерка Ніка Прохорчук підкорює простори платформи YouTube. Також нині дівчина працює ведучою на техноканалі Rozetka та ведучою і менеджеркою на каналі Rozetka.Travel, де робить технічні та туристичні огляди. Із редакцією Mediasat.Info Ніка поділилась секретами просування своїх блогів та покроковим алгоритмом створення якісного відеоконтенту.

1 Ідея і тематика

Свій власний канал я починала розвивати у 2013-му році. Робила відео у стилі «how do it yourself» (як це зробити власноруч), знімала ролики про одяг, косметику, робила влоги. Після того, як почала співпрацю з Rozetka, техніка стала невід’ємною частиною мого життя.

Якщо раніше це були переважно огляди смартфонів, ноутбуків тощо, то нині мене вже цікавить більше побутова техніка – подобається як розвиваються зараз і холодильники, і кавоварки, і телевізори, і пилососи.

Зараз на особистому каналі я більш урізноманітнюю контент. Все ще шукаю свій шлях в україномовному YouTube.

2 Сценарій

Я – адепт сценарію. Без нього не відбувається жодна зйомка – у мене прописано все. Звісно, можу не сказати слово в слово чи буква в букву, але загалом я чітко дотримуюсь плану. Навіть якісь жартики, якісь інші цікаві штучки я прописую в сценарії.

Буває, цікаві ідеї народжуються не лише під час написання сценарію, але й під час зйомки чи монтажу – тоді вже додаю щось поза сценарієм.

3 Місце для зйомки та образ

Зйомка може відбуватись у мене вдома чи в студії. Головне – гарне освітлення в приміщенні.

Останній ролик з годинником Huawei був відзнятий у студії – з продуманим образом. Я орендувала одяг, робила відповідний мейк. Все робиться в залежності від тематики та ідеї ролику.

4 Відео, звук та світло

Ви можете знімати на камеру iPhone чи будь-який телефон-флагман (усі флагманські смартфони мають гарні камери). Я довгий час знімала на Huawei P40 Pro. Зараз в мене камера Sony ZV-1, вона вважається блогерською камерою – маленька, з поворотним екранчиком, що дуже важливо, бо чимало блогерів знімають самостійно.

Відео потрібно підкріпити якісним звуком та освітленням. У мене є мікрофон – це Rode Go система, вона маленька і зручна. Її класно і в поїздки брати, і, в принципі, вдома використовувати.

Маю купу штативів, є стедікам (система для стабілізації відео), але я ним не часто користуюся.

5 Дизайн прев’ю та монтаж

Монтувати і робити дизайн прев’ю (заставка перед відео) можу сама, але наразі користуюся допомогою спеціалістів, бо свій час, поки триває монтаж та розробка дизайну, я можу витратити на домовленості про якісь колаборації, на написання сценаріїв чи пошук ідей.

6 Просування каналу

За останній час мій канал виріс десь на 10 тисяч підписників. Зараз у мене є людина, також техноблогер, який займається налаштуванням реклами на моєму каналі. Спеціаліст працює над тим, щоб я знаходила україномовну аудиторію, якій буде цікавий мій контент.

Нині моя аудиторія переважно російськомовна, бо починала я канал вести російською. Кілька років тому я перейшла на українську. Тож глядачі з Білорусі, Казахстану, Росії такі: «что такое происходит вообще?». Вони мене не розуміють і звісно, що вони мене не дивляться.

Плюс раніше мене дивилися дівчата-підлітки, зараз цільова аудиторія – люди мого віку. Це свідомі, дорослі люди, для яких я піднімаю теми і про психологічне здоров’я, і про зону відповідальності – екологію, тактичність, повагу до суспільства, до людей, до природи. Тож малими темпами нарощую нову аудиторію.

7 Графік виходу відеороликів та час на їх створення

Зараз я поставила собі мету – один ролик на тиждень. Але бували перерви, я зрозуміла, що у мене не вистачає часу на монтаж і на якісь інші речі, тому я все це делегувала – і відео виходитимуть стабільно.

На створення відео, якщо враховувати написання сценарію, зйомку тощо – йде кілька днів, тиждень. План пишеться кілька годин, зйомка триває кілька годин, якщо все на одній локації. Монтаж залежить вже від кількості відзнятого матеріалу.

Загалом на створення і ведення блогу необхідно багато часу. Навіть ми, блогери з досвідом, інколи зливаємось – і в створенні відеоконтенту, якихось новаторських ідеях, у продовженні. Про це я постійно кажу людям, які приходять до мене на консультації.

Дехто не готовий – вони заходять на YouTube, знімають два або чотири відео, не отримують мільйон підписників – розчаровуються і йдуть. Але YouTube – це гра в довгу, це може тривати кілька місяців чи навіть років.

8 Робота з брендами і монетизація

Я прийшла в YouTube, коли це ще не було мейнстрімом. Коли на всі країни СНГ було десь 20 блогерів, я була в їх числі. Ось тоді ми багато заробляли на монетизації. Рекламу не було в кого крутити і вона було дорогою. Зараз блогерів купа, звісно, що й вартість реклами значно впала.

На сьогоднішній день, монетизація для блогерів – не основний заробіток. У першу чергу гроші приносять колаборації з брендами або так зване спонсорство.

Наприклад, блогери роблять додатковий контент на платформі і там є різні функції: типу підписка 3 долари – пост раз на тиждень, підписка 10 доларів – вас додають в чат Telegram, 50 доларів – раз на місяць ви можете поспілкуватись з блогером.

На своєму каналі я заробляю, в основному, за рахунок колаборацій з брендами. І якісь там маленькі грошики капають з монетизації, але це зовсім небагато, умовно – сто доларів на місяць.

9 Особливості розвитку YouTube-каналів в Україні

Є багато українських каналів, але україномовний YouTube – не розвинений. І я бачу, що наприклад дитячого контенту українською мовою майже не має. Це потрібно виправляти – якщо вже заводиш канал тут, то роби його українською.

Звичайно, що наш YouTube не потрібно порівнювати з російським чи англомовним – там набагато більша аудиторія, більше каналів. Якщо в Україні людина має 100-150 тисяч підписників – це вже великий блогер.

У вересні минулого року я запускала уроки по відеомонтажу для новачків, також даю уроки по розвитку YouTube. Зараз планую створити курс саме про створення україномовних каналів, це буде такий собі путівник – як блогерам рухатись в українському YouTube.