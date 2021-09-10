Все на YouTube! Видеоблогер Ника Прохорчук о развитии личных и брендовых каналов с обзорами техники

Уже на протяжении 8 лет украинская блогер Ника Прохорчук покоряет просторы платформы YouTube. Также сейчас девушка работает ведущей на техноканале Rozetka, ведущей и менеджером на канале Rozetka.Travel, где делает технические и туристические обзоры. С редакцией Mediasat.Info Ника поделилась секретами продвижения своих блогов и пошаговым алгоритмом создания качественного видеоконтента.

1 Идея и тематика

Свой собственный канал я начинала развивать в 2013-м году. Делала видео в стиле «how do it yourself» (как это сделать собственноручно), снимала ролики с одеждой, косметикой, делала влоги. После того, как начала сотрудничество с Rozetka, техника стала неотъемлемой частью моей жизни.

Если раньше это были в основном обзоры смартфонов, ноутбуков и т. п., то сейчас меня уже интересует больше бытовая техника – нравится как развиваются сейчас и холодильники, и кофеварки, и телевизоры, и пылесосы.

Сейчас на личном канале я делаю более разнообразный контент. Все еще ищу свой путь в украиноязычном YouTube.

2 Сценарий

Я – адепт сценария. Без него не проходит ни одна съемка – у меня прописано все. Конечно, могу не сказать слово в слово или буква в букву, но в целом я строго придерживаюсь плана. Даже какие-то шуточки, какие-то другие интересные штучки я прописываю с ценарий.

Бывает, интересные идеи рождаются не только при написании сценария, но и во время съемки или монтажа – тогда уже добавляю что-то вне сценария.

3 Место для съемки и образ

Съемка может происходить у меня дома или в студии. Главное – хорошее освещение в помещении. Последний ролик с часами Huawei был снят в студии – с продуманным образом. Я арендовала одежду, делала соответствующий мейк. Все делается в зависимости от тематики и идеи ролика.

4 Видео, звук и свет

Вы можете снимать на камеру iPhone или на любой телефон-флагман (все флагманские смартфоны имеют хорошие камеры). Я долгое время снимала на Huawei P40 Pro. Сейчас у меня камера Sony ZV-1, она считается блогерской камерой – маленькая, с поворотным экранчиком, что очень важно, поскольку многие блогеры снимают самостоятельно.

Видео нужно подкрепить качественным звуком и освещением. У меня есть микрофон – это Rode Go система, она маленькая и удобная. Ее классно и в поездки брать, и, в принципе, дома использовать.

Есть куча штативов, стедикам (система для стабилизации видео), но я им не часто пользуюсь.

5 Дизайн превью и монтаж

Монтировать и делать дизайн превью (заставка перед видео) могу сама, но сейчас пользуюсь помощью специалистов, так как свое время, пока идет монтаж и разработка дизайна, я могу потратить на договоренности о каких-то коллаборациях, на написание сценариев или поиск идей.

6 Продвижение канала

В последнее время мой канал вырос где-то на 10 тысяч подписчиков. Сейчас у меня есть человек, тоже техноблогер, который занимается настройкой рекламы на моем канале. Специалист работает над тем, чтобы я находила украиноязычную аудиторию, которой будет интересен мой контент.

Сейчас моя аудитория преимущественно русскоязычная, так как начинала я канал вести на русском. Несколько лет назад перешла на украинский. Поэтому зрители из Белоруси, Казахстана, России такие: «а что такое происходит вообще?». Они меня не понимают и, конечно, они меня не смотрят уже.

Плюс раньше меня смотрели девушки-подростки, сейчас целевая аудитория – люди моего возраста. Это сознательные взрослые люди, для которых я поднимаю темы и о психологическом здоровье, и о зоне ответственности – экологии, тактичности, уважении к обществу, к людям, к природе. Поэтому малыми темпами наращиваю новую аудиторию.

7 График выхода видеороликов и время на их создание

Сейчас я поставила себе цель – один ролик в неделю. Но бывали перерывы, я поняла, что у меня не хватает времени на монтаж и на какие-то другие вещи, поэтому я все это делегировала – и видео будут выходить стабильно.

На создание видео, если учитывать написание сценария, съемки и т. д. – уходит несколько дней, неделя. План пишется несколько часов, съемка длится несколько часов, если все на одной локации. Монтаж зависит уже от количества отснятого материала.

Всего на создание и ведение блога необходимо много времени. Даже мы, блогеры с опытом, иногда сливаемся – и в создании видеоконтента, каких-то новаторских идеях, в продолжении. Об этом я постоянно говорю людям, которые приходят ко мне на консультации.

Некоторые не готовы – они заходят на YouTube, снимают два или четыре видео, не получают миллион подписчиков – разочаровываются и уходят. Но YouTube – это игра в долгую, это может продолжаться несколько месяцев или даже лет.

8 Работа с брендами и монетизация

Я пришла в YouTube, когда это еще не было мейнстримом. Когда на все страны СНГ было около 20 блогеров, я была в их числе. Вот тогда мы много зарабатывали на монетизации. Рекламу было не у кого крутить и она была дорогой. Сейчас блогеров куча, понятно, что и стоимость рекламы значительно упала.

На сегодняшний день, монетизация для блогеров – не основной заработок. В первую очередь деньги приносят коллаборации с брендами или так называемое спонсорство.

Например, блогеры делают дополнительный контент на платформе и там есть разные функции: типа подписка 3 доллара – пост раз в неделю, подписка 10 долларов – вас добавляют в чат Telegram, 50 долларов – раз в месяц вы можете пообщаться с блогером.

На своем канале я зарабатываю, в основном, за счет коллабораций с брендами. И какие-то маленькие денежки капают по монетизации, но это совсем немного, условно – сто долларов в месяц.

9 Развитие YouTube-каналов в Украине

Есть много украинских каналов, но украиноязычный YouTube – не развит. И я вижу, что, например детского контента на украинском языке почти нет. Это нужно исправлять – если уж создаешь канал здесь, то делай его на украинском.

Конечно, наш YouTube не нужно сравнивать с российским или англоязычным – там гораздо больше аудитория, больше каналов. Если в Украине у человека есть 100-150 тысяч подписчиков – это уже большой блогер.

В сентябре прошлого года я запускала уроки по видеомонтажу для новичков, также даю уроки по развитию YouTube. Сейчас планирую создать курс именно о создании украиноязычных каналов, это будет некий путеводитель – как блогерам двигаться в украинском YouTube.