В Украине снова будет доступна национальная версия Euronews. За запуск спутникового канала взялся Валид Арфуш, сообщает телеграм-канал TV Post.

Предыстория

Как известно, в 2010 году Национальная телекомпания Украины подписала с Euronews договор о создании украинской версии сроком на 5 лет. Однако уже в 2014 правительство решило досрочно прекратить сотрудничество в связи с недостатком финансирования.

После чреды судебных процессов с правонаследницей НТКУ — Национальной общественной телерадиокомпанией Украины — Euronews добился от НОТУ ликвидации задолженности в размере 10,5 миллионов евро.

В октябре прошлого года правительство сообщило о намерении «воскресить» украинскую версию Euronews. Вести переговоры с международным телеканалом поручили министру культуры и информационной политики Олегу Ткаченко.

Перезапуск

Сейчас стало известно, что уже через неделю Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет рассматривать вопрос о выдаче лицензии каналу Euronews.

Заявку на лицензию в Нацсовет подало ООО «СН МЕДИА», бенефициаром которого является международный телевизионный менеджер и продюсер Валид Арфуш. В его собственности уже есть один телеканал — HDFashion & LifeStyle, запущенный в 2015 году.

Как предполагает TV Post, перезапуск Euronews в Украине будет осуществлен средствами государства, а не за счет Валида Арфуша. Однако во сколько это обойдется нашей стране — неизвестно.