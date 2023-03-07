Euronews сократит почти 200 рабочих мест

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Телеканал, который в этом году отмечает своё 30-летие, сократит почти 200 рабочих мест в Лионе и одновременно создаст 120 рабочих мест для журналистов – главным образом, в Брюсселе.

Euronews пытается найти для себя новое место в информационном ландшафте Старого континента. Во время собрания социально-экономического комитета руководство компании представило сотрудникам новые стратегические ориентиры группы до 2025 года, цель которых состоит в переориентации группы на европейскую информацию и прекращении тенденции больших убытков. Об этом пишет французское издание Le Monde.

Телеканал Euronews основан 1 января 1993 года десятью европейскими медиа-группами. В начале своего существования он рассматривался в качестве европейской альтернативы американскому CNN. Сейчас канал вещает в 160 странах мира и доступен более 400 миллионам домохозяйств во всём мире.

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Однако в последнее время компания испытывает серьёзные финансовые трудности. Сеть накопила более 180 миллионов убытков с момента своего создания, в том числе – 150 миллионов только за последние десять лет.

Чтобы несколько исправить ситуацию, руководство компании объявило о ликвидации в Лионе, где расположен её головной офис, 198 рабочих мест, в том числе – 123 рабочих места в редакции. Это составляет почти половину штата группы, по состоянию на конец января насчитывавшего 478 сотрудников.

В то же время Euronews намерена создать 120 журналистских мест, чтобы внимательно следить за новостями институтов Европейского Союза, а также основных европейских стран.

В частности, сеть откроет 70 вакансий в Брюсселе – в дополнение к пятнадцати уже существующим. И ещё 50 других, которые будут рассредоточены по шести главным столицам Старого Континента, таким как Рим или Мадрид. Таким образом, в конце реализации этого плана общее количество журналистов Euronews должно остаться почти неизменным.

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Чтобы сэкономить деньги, Euronews также планирует продать свой головной офис. Это здание площадью 10 000 м², ставшее уже символом района Конфлюэнс в Лионе, спроектированное архитекторами Якобом и МакФарленом.

Изменения редакционной политики телеканала и платформы Euronews происходят через несколько месяцев после прихода нового акционера – португальского фонда Alpac Capital.

Последний приобрёл 88% акций группы у египетского магната Нагиба Савириса. И назначил Гийома Дюбуа, бывшего генерального директора BFMTV и директора LCI, генеральным директором Euronews.

Такие изменения должны позволить группе сохранить финансирование, предоставленное Европейской комиссией для производства программ. На 2023 год оно составляет примерно 18 миллионов евро. Новое редакционное предложение, которое должно позволить увеличить доходы Euronews, в сочетании с контролем расходов, даёт надежду на возвращение компании к равновесию в 2025 году.